Jaime Lorente, de protagonizar ‘El Cid’ en Prime Video a ser ‘El Cid Cabreador’ en ‘Cristo y Rey’

(¡Atención! Este artículo puede contener spoilers) La serie Cristo y Rey, de ATRESplayer Premium, dio un salto en el tiempo este domingo y trasladó al espectador al año 1987. La pareja formada por Bárbara Rey (Belén Cuesta) y Ángel Cristo (Jaime Lorente) ya han tenido dos hijos, y pasaba por un duro bache económico. El matrimonio no tiene dinero para pagar el colegio de los pequeños, y el circo no está en su mejor momento precisamente.

Para poder tener más ingresos se decide, por un lado, abrir el circo al universo de la revista, y que Bárbara Rey vuelva a trabajar de vedette en la carpa, con números en la línea de los que le permitieron alcanzar la fama. Por otro, Ángel Cristo acepta una oferta para convertirse en actor de cine, y protagonizar El Cid Cabreador. Aunque no está convencido de que pueda dar lo mejor de sí, se deja seducir por el gran elenco del largometraje, en el que está lo más granado de la comedia española del momento.

Sin embargo, ante la cámara, Ángel Cristo no saca el mismo arrojo que frente a leones y elefantes. El séptimo capítulo nos mostró un hombre que se hizo pequeño, que repetía tomas sin cesar, que no conseguía aprenderse los guiones. Y que no terminaba de comprender por qué, si iba a hacer del Cid, tiene que vestirse como si fuese Superman.

[La curiosa mención a Carlos Saura en ‘Cristo y Rey’ justo dos días después de su fallecimiento]

Hay que destacar que, efectivamente, Ángel Cristo protagonizó El Cid Cabreador, película dirigida por Angelino Fons y en la que tuvo a Carmen Maura (cuyo nombre no se menciona en la serie) como doña Jimena. Se trataba de una comedia que reinventaba la historia de España, como lo hicieron antes Juana la loca… de vez en cuando, con Lola Flores, o Cristóbal Colón, de oficio... descubridor, con Andrés Pajares.

Sin embargo, no la grabó, como se retrata, en el año 1987, sino en 1983, cuando su popularidad era más alta. De nuevo, la serie se toma una licencia al reflejar un trabajo de Ángel Cristo o Bárbara Rey, como sucedió con la película Me siento extraña, de Bárbara y Rocío Dúrcal, o Call Girl (La vida privada de una señorita bien).

Lo curioso del caso es que Jaime Lorente haya vuelto a meterse, aunque sea por unos minutos, en la piel de Rodrigo Díaz de Vivar. Y es que en 2020 estrenó en Amazon Prime Video la serie El Cid, donde interpretaba este mismo personaje. Una serie que tuvo una segunda temporada, estrenada poco después, en 2021. Una producción, por cierto, que recibió críticas por no ser tampoco del todo fiel a los acontecimientos, y que tuvo que ser defendida por algunos de sus protagonistas como un puro entretenimiento y no como una lección de historia.

Curiosa la polémica sobre #ElCid.

1/Es evidente que cada uno tenemos una imagen de los mitos, de la historia. Sería bueno entender que es una serie de ficción, no un documental (entendiendo que hay docus que también carecen de rigor). El Cid es entretenimiento. ¡A disfrutar! 😉 pic.twitter.com/lLyaCKcr2n — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) December 19, 2020

