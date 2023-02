Alejandro Nieto, ganador de 'SV', contra Hacienda: "Deberíamos levantarnos todos los españoles"

El pasado mes de julio, Alejandro Nieto se convertía en el ganador de Supervivientes 2022, la última edición del reality más extremo de Mediaset. Como a todos los ganadores, el andaluz recibió el cheque de 200.000 euros, el cual confesó en su día en qué lo invirtió; una casa, un coche y un nuevo negocio.

Tras meses sin pronunciarse sobre el premio, el exsuperviviente ha explotado en sus redes sociales contra Hacienda por las retenciones al dinero recibido. "Muy bonito el cheque ese de 200.000 euros que gané en Supervivientes, me ingresaron 162.000 euros, para que lo sepáis. Me quitaron el 19%, no obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, es decir, me van a quitar 80.000 euros, me quedo con 120.000", aseguraba.

Además, no ha dudado en desglosar el dinero exacto que se ha gastado en cada inversión, dejando entrever que no ha tenido posibilidad de gastarse todo el dinero que quería. "He pagado una casa en 70.000, o sea, se me queda en 50.000. Me he comprado un coche, que me ha costado 29.000 euros, porque llevaba 14 años con el mismo coche. Y tengo que hacer una reforma en la casa".

Alejandro Nieto recibiendo el cheque de 200.000 euros.

Asegura que siempre intenta hacer su trabajo "lo mejor posible", pero que su mensaje no solo es por su cheque, sino "por todos los españoles" y ha instado a la población a que se "levante" contra el porcentaje que retiene la Administración.

"Deberíamos levantarnos todos los españoles y decir: '¡Basta ya!'. Esto es también para vosotros. En vuestra nómina os quitan casi 600 euros de impuestos; seguridad social, hacienda, IVA...", comentaba visiblemente enfadado en sus historias de Instagram.

Alejandro Nieto en su Instagram.

Tilda el porcentaje de "abuso" y asegura que el sistema impositivo vigente es "insostenible". Además, lanza una pregunta directa a la clase política: "¡Basta ya! Es increíble lo que nos quitan. ¿Dónde va ese dinero? Tanto, tanto dinero...".

Alejandro ha recibido decenas de críticas por su actitud en Supervivientes, así como cientos de mensajes criticando sus opiniones políticas. Por ello, ha querido dejar claro que no se opone a "pagar impuestos", pero asegura que "lo que no puede ser es robarme".

Pero su discurso no termina ahí, y Nieto volvía a interpelar al "pueblo español". "Para una vez que puedo sacar la cabeza y tener media casa, un negocio, un coche... No quieren, no me dejan. No quieren que hagamos dinero. Solo quieren ganar dinero no sé quién, no sé qué organismo. Deberíamos levantarnos el pueblo español", insistía de nuevo.

[Alejandro Nieto muestra el peso que ha ganado tras ‘Supervivientes’: “¡No pasa nada!”]

Archivado en Supervivientes, Telecinco, Televisión

Cristina Rivas Redactora de Bluper. Graduada en Periodismo y Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Comunicación Política y Campañas Electorales por la UCM. En El Español desde 2022.

Sigue los temas que te interesan