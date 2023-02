Agoney confiesa que no volverá a presentarse al Benidorm Fest: "Se acabó. Ahora toca otro camino"

Las mujeres no te quieren (y tienen un buen motivo para ello)

Agoney se convertía en uno de los invitados de la última entrega de Martínez y Hermanos, el show de entrevistas presentado por Dani Martínez en Movistar+. El segundo clasificado en el Benidorm Fest 2023 hacía un balance sobre su paso por el festival y sobre su carrera profesional.

En el tono cómico que caracteriza a Martínez, preguntaba a su invitado sin pelos en la lengua cómo se sentía al haberse quedado a las puertas de ir a Eurovisión este año. "Al final será Blanca Paloma. ¿Cuándo hay dos artistas tan favoritos no se puede hacer como una coalición e ir los dos juntos? ¿Te dolió (no ganar)?".

"No, son dos conceptos diferentes. Ella lleva flamenco y yo voy a algo más pop. Todos, los 18, podíamos haber ganado y ser los representantes. Blanca va a hacer un trabajo excelente y animo a que todo el mundo le dé un aplauso enorme", respondía Agoney mientras el público del plató vitoreaba a la alicantina.

Aprovechando este asunto, el presentador le quiso preguntar si se iba a volver a presentar al Benidorm Fest el próximo año. "Esta es la segunda vez que aspirabas a ir a Eurovisión, ¿habrá una tercera?".

"No, no, seguro que no. Esta fue mi vez. Esta ha sido la oportunidad en la que yo llevaba mi propia canción. Ahora toca otra cosa, otro camino, que hay muchos y todos son maravillosos", respondía. "Se acabó", añadía.

Asimismo, Dani Martínez le confesaba que dio "un show brutal" y que quizás "ya has vivido todo lo que tenías que vivir", sobre todo al "haberte quedado muy cerca". "¿Cómo decidiste llevar esa canción?", quiso saber el presentador.

"La discográfica optaba por un tema más pop, pero yo tenía entre mis manos Quiero Arder. Era una canción en la que quería expresar un mensaje muy claro sobre la homofobia que hemos recibido muchas personas del colectivo, por eso me apetecía llevarlo a Europa", respondía. "Era un mensaje necesario", concluía mientras el público aplaudía sus palabras.

