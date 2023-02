‘Pasapalabra’ deja de hacer distinciones entre hombres y mujeres a la hora de sentar a sus invitados

Las mujeres no te quieren (y tienen un buen motivo para ello)

Este jueves, Pasapalabra emitía su programa 706 de la actual etapa en Antena 3. La entrega empezó con Orestes Barbero enfrentándose a una nueva rival, Ruth, para ganar la silla azul y así poder ser participante de ese día. Y después, Roberto Leal empezó a dar la bienvenida al nuevo cuadro de invitados, pues ayer el programa recibía nuevos famosos que ayudarán a los concursantes en las próximas tardes.

El primero al que saludó fue a Juanra Bonet, y podría parecer algo de lo más normal, pero no lo era, tal como explicó el propio Roberto. “Empezamos por el sitio en el que normalmente suelen estar las chicas. Esto se ha hecho siempre así en Pasapalabra. Las chicas se enfrentaban entre ellas y los chicos se enfrentaban entre ellos”, contaba el presentador, que añadía que eso tenía una explicación que no conocían, lo que generó algunas risas.

Así, desde este 16 de febrero, no habrá un asiento para invitados hombres y otros para invitados mujeres. “A partir de ahora lo vamos a hacer así, cómo vayan cayendo. No tienen por qué ser chicas contra chicas y chicos contra chicos. Nos parece mejor así. Un día podrán empezar los chicos, otro día las chicas. Me parece fantástico”, aclaraba Roberto Leal.

Cierto es que, hasta ese momento, las invitadas se situaban justo al lado de Roberto Leal, y los invitados en los extremos de las mesas, y siempre empezaban ellas las pruebas. Además, había duelos de chicos contra chicos y chicas contra chicas en pruebas como la de la pista musical.

Algo que a partir de ahora será diferente, lo que enriquecerá el programa. De hecho, como los invitados participan durante tres tardes podrán hacer varios tipos de combinaciones.

Juanra Bonet, que ahora está presentando El círculo de los famosos en Antena 3, no fue el único invitado de Pasapalabra: con él se sumaron los actores Juli Fàbregas, Virginia Rodríguez y Llum Barrera, quienes ya han participado en el formato en otras ocasiones.

Aprovechando los cambios que se estaban produciendo, Rafa Castaño, el concursante que había ganado la entrega anterior, preguntó si entre esas novedades habrá cambios en el orden de enfrentarse al rosco final. “Quiero decir, ¿hoy lo hace Juanra?”, bromeó el sevillano. “Me temo que no, de momento no”, le decía entonces Roberto Leal. Por su parte, el propio Juanra Bonet quiso saber si en la prueba final del abecedario habría cue, porque “sin cue no sé hablar”.

Pasapalabra consiguió ayer por la tarde ser líder de su franja de emisión. Firmó 2,6 millones de espectadores, con una cuota de pantalla del 23,1%. Fue el segundo programa más visto de la jornada, por detrás de Antena 3 Noticias 2, que hizo 2,7 millones.

