Alicia Senovilla, una prolífica carrera todoterreno muy por encima del cabreo de Belén Esteban

No. Alicia Senovilla no llama a revistas para hablar de su pasado profesional con la colaboradora estrella de Sálvame, Belén Esteban. No. Alicia Senovilla no va directa a un micrófono de una agencia en todo photocall que se precie para soltar sapos y culebras sobre Belén Esteban. No. Alicia Senovilla no llama día sí y día también a colaboradores, medios y programas de televisión para poner verde a Belén Esteban. Alicia Senovilla contesta a preguntas de toda índole, también de Belén Esteban, si le preguntan los reporteros o si le preguntan en una revista.

Y éste es el error. Algo que, debido a la polémica reavivada en las últimas semanas, debería aprender la presentadora de A tu vera de Castilla-La Mancha Media. Y más sabiendo que desde diferentes programas de Telecinco están esperando tal mención o tal contestación por parte de la presentadora, para resucitar un tema que puede dar cierto morbo al espectador. Porque pocas cosas dan más morbo sobre lo que pasa entre bambalinas en televisión que los rifirrafes de ayer, hoy y siempre entre presentadores y colaboradores.

El nuevo código ético de Mediaset ha 'vetado' a ciertos personajes sobre los que programas como Sálvame construían cada día su escaleta. Y ante la falta de temas, siempre está bien abrir el cajón de los conflictos y sacar a relucir viejas enemistades y trapos sucios. En las últimas semanas, como a veces le ha ocurrido a otras profesionales del medio como Isabel Gemio o Terelu Campos, la damnificada ha sido Alicia Senovilla. Una presentadora que, jamás, ha entrado en polémicas y que, en cierta manera, forma ya parte de la historia de la televisión como presentadora de éxito en cadenas como Antena 3, Telecinco, Telemadrid, Canal Sur o la mencionada cadena autonómica castellanomanchega.

En un ejercicio de cortesía y generosidad con los compañeros, Alicia Senovilla erró al contestar y hablar sobre Belén Esteban. Es hora de aprender que, si la nombra, se va a utilizar en su contra y, de paso, va a ayudar a que salgan a la luz testimonios fehacientes o no, que hablen de ella mal. Porque también este es un asunto que añade más morbo aún. El de presentadores y presentadoras supuestamente conflictivos con los que ha sido complicado trabajar en el pasado.

Alicia Senovilla, también presentó Espejo Público

Tres décadas de presencia continua en televisión

Alicia Senovilla no necesita nada de esto. Ha trabajado en innumerables programas de televisión, ha sido la primera opción para directivos de cadenas y directores de programas en diferentes etapas de su carrera. Y en ella atesora ser la única presentadora que, por ejemplo, resucitó dos veces las mañanas de Antena 3 antes de asentarse por completo con la fórmula actual de Espejo público, Cocina abierta con Karlos Arguiñano y La ruleta de la suerte, tras el fiasco que supuso para la cadena el contratar a María Teresa Campos y que ésta le robara la silla a Senovilla.

Una presentadora que es mucho más que una disputa con Belén Esteban. Por más que ésta monte en cólera tras ver los vídeos que le han preparado desde su programa y que éste cebe la historia durante días por falta de temas. Porque es injusto que desde Sálvame algunos colaboradores como Kiko Matamoros hagan sornas sobre la carrera de Alicia Senovilla, que lleva diez años triunfando con el talent A tu vera. Como si triunfar en una cadena autonómica valiera menos que hacerlo en una generalista. O como si en las generalistas hubiera hueco para todos.

La presentadora de programas como La hora de la verdad o Cómo la vida puede estar orgullosa de ser de las pocas profesionales que llevan prácticamente 30 años presentando programas de televisión. Porque en España, la televisión es así de caprichosa y a cierta edad, se decide 'jubilar' a ciertos rostros y eliminaros de la primera línea televisiva.

Senovilla puede estar orgullosa de tener tras sus espaldas varios hitos en televisión. Por un lado, el anteriormente mencionado de haber sido el único éxito matinal que, incluso, llegó a hacerle sombra a la propia María Teresa Campos cuando ésta estaba triunfando en Telecinco. Cómo la vida vivió sendas etapas, de 1999 a 2001 y de 2003 a 2004 con buenas cifras de audiencia.

También fue la primera presentadora que presentó un programa de testimonios en televisión con cierto recorrido en una televisión nacional, Las tardes de Alicia, en la temporada 1998 y 1999, en Telecinco. Mientras Ana García Lozano en Telemadrid e Irma Soriano en Canal Sur hacían lo propio en estas cadenas autonómicas.

Fue la primera presentadora que resucitó el polígrafo en televisión tras el polémico éxito de los 90, La máquina de la verdad, de Julián Lago. Fue con La hora de la verdad, en Antena 3, todo un éxito en la temporada 2004-2005 y del que luego ha bebido Sálvame con sus ya famosos polígrafos. También fue la primera presentadora de ¿Dónde estás corazón? en la noche de debut del que luego se convertiría en un gran éxito durante más de un lustro.

Y triunfó en las tardes de Canal Sur y Castilla-La Mancha televisión con programas como La buena gente y Tarde de ronda, este último durante cuatro años hasta su finalización en 2011. Justo cuando cogería el testigo del ya emblemático A tu vera, el talent show de más éxito en la historia de la cadena castellanomanchega.

Su naturalidad, simpatía y complicidad con la cámara convirtieron a Alicia Senovilla en lo que hoy en día es, una de las primeras figuras de la televisión en España. Por más que absurdas polémicas para rellenar minutos en escaletas intenten echar por tierra su imagen.

