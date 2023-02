La intensa vida de Alicia Senovilla en su 'regreso' televisivo: trabajo, divorcio y la pérdida de una hija

Hace tiempo que el nombre de la conocida presentadora Alicia Senovilla (53 años) no ocupa grandes titulares en la prensa del corazón ni se la relaciona con ningún proyecto televisivo a nivel nacional. Uno de sus últimos trabajos profesionales fue la presentación de un programa en Castilla-La Mancha Media, Mi gran tarde, donde cosechó grandes éxitos de audiencias.

Además, la semana pasada terminó la última temporada del espacio A tu vera. Más allá de su vertiente laboral -cabe destacar que fue pionera en presentar el primer programa de televisión sobre la prensa del corazón emitido por la plataforma de vídeos YouTube-, Senovilla protagoniza una vida personal y familiar muy discreta. Siempre se ha mostrado poco receptiva a hablar sobre su vida privada.

No obstante, en las últimas horas su nombre ha regresado a la primera línea mediática después de que en el espacio Sálvame se haya recordado, en las últimas horas, su enemistad con Belén Esteban (49). Una antigua guerra que ha vuelto a cobrar vigor y que se sostiene en una línea clave: Alicia asegura que fue la descubridora de Belén a nivel televisivo, y ésta niega la mayor.

La presentadora Alicia Senovilla entrevistando a Belén Esteban, en los primeros años televisivos de la expareja de Jesulín. Gtres

Desde la primera vez que Senovilla aseveró este extremo públicamente las pullas y la tensión se han respirado entre ambas mujeres. En medio de este clima convulso, EL ESPAÑOL ha querido hacer un repaso por la intensa vida de Alicia. Una existencia que ha estado marcada en rojo por el rasgón más duro que puede sufrir una madre: perder a un hijo. En este caso, Senovilla vivió la pérdida de una hija.

Así lo desveló ella misma en febrero de 2020 a través de una exclusiva en una revista del corazón. Alicia habló, embargada por el dolor, sobre el aborto que sufrió. Entre su primer y segundo hijo, la madrileña perdió a una niña. "Perdí una hija porque se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riego. Estaba de 39 semanas. Tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta. La doné a la Ciencia", relató.

Senovilla en la presentación de unos cosméticos, en Madrid, en 2021. Gtres

Gracias al apoyo de su familia, la presentadora logró salir adelante, pero el dolor se le tatuó en el alma por siempre. Otro de los momentos en los que se convirtió en noticia involuntariamente fue en el año 2014, cuando se hizo público el divorcio con su marido, Erasmo Úbeda, después de más de 20 años juntos y dos hijos en común, Candela y Erasmo.

Cinco años después de finalizar su etapa como mujer casada, la comunicadora volvía a recuperar la ilusión y a creer en el amor en el año 2019, después de vivir un lustro como soltera y de centrarse en el cuidado de sus hijos. Así lo pudo conocer EL ESPAÑOL en exclusiva entonces. Senovilla fue vista en compañía de un hombre, que según aseguraban a este medio era José Manuel Gómez, más conocido por ser el médico de los famosos.

En aquella entrevista en 2020, Alicia también habló de este amor que irrumpió, durante un tiempo, en su vida. "Coincidí con Rappel (77) en un programa y me dijo: 'Te vas a enamorar de alguien más joven que tú'. Pensé: '¡A este se le ha ido la olla!'. A los 15 días conocí a un muchacho más joven que yo", aseguró, para añadir: "Me he enamorado como una adolescente". No obstante, ese romance entre ellos no perduró.

Tensión con Belén

Alicia Senovilla fue la pionera en el mundo del corazón con el programa Las tardes de Alicia y la primera en hacerle una entrevista a Belén Esteban. "No todo el mundo creía a Belén, di la cara por ella muchas veces. La he cuidado, la he mimado, y ella lo sabe y no me lo ha agradecido, pero no pasa nada", comentó para Lecturas en su mencionada interviú.

Desde que la periodista sostuviera que cuando trabajaron juntas ella se había comportado como su hermana mayor -una declaración que no le sentó nada bien a Belén-, ambas han mantenido una tensa relación. Durante el tiempo que trabajaron juntas, Alicia se preocupó por la salud de la colaboradora: "Una vez, Belén se desmayó por una subida de azúcar, y me enfrenté a los que decían que era porque se había tomado cosas".

Amistoso divorcio

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Senovilla (@aliciasenovilla)

A pesar de que se les rompió el amor a Senovilla y el padre de sus dos hijos, es cierto que la separación se produjo en términos amistosos, sobre todo por el vínculo en común que une a ambos de por vida, sus vástagos.

La presentadora decidió poner punto final a su con Erasmo, que, además de ser su marido, también ejercía como su representante: "Erasmo y yo hemos tomado la decisión de separarnos de mutuo acuerdo por un claro desgaste en nuestra relación, pero todo se ha llevado en muy buenos términos. Llevábamos juntos toda la vida. Ha sido y será mi mejor amigo, pero ahora todas mis energías están puestas en mi trabajo”, comentó Alicia en sus primeras declaraciones tras la separación.

A pesar de que en los últimos años la suerte no ha estado del todo de su lado en el ámbito laboral, parece que ha encontrado la estabilidad en el amor. Eso sí, hay que añadir que su prioridad en la vida siempre han sido y serán sus dos hijos.

