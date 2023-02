Belén Esteban responde a Alicia Senovilla: “Habla lo que quieras, tú no eres mi descubridora”

Una vieja guerra televisiva se ha vuelto a abrir estos días. En un photocall, la presentadora Alicia Senovilla cargó contra Belén Esteban. “Creo que Jesulín de Ubrique tiene muchas cosas que contar”, decía la comunicadora, en referencia a una serie documental que se prepara sobre el torero. “Su voz se ha callado porque había alguien que hablaba más alto que él”, añadía, en referencia a Belén Esteban, aunque no quería dar su nombre para que no la acusen de subirse “al carro”. “Ella hace un mundo de nada y paso, no necesito nada de nadie para estar donde estoy”, finalizaba.

Esas declaraciones han servido para dar contenido durante dos tardes a Sálvame. El lunes bromeaba conque la situación de Alicia hablando de ella es algo que sucede de forma periódica: “Es como la lotería de Navidad, cada año sale el premio”. Y el martes volvió a exprimirse el tema, cuando María Patiño le dijo a Belén que Alicia Senovilla se siente “tu salvadora”.

“Si alguna vez me he tenido que salvar de mi vida, la salvadora ha sido Belén Esteban”, expresaba entonces la ganadora de Gran Hermano VIP. “Belén Esteban se salvó a sí misma hace once años”, insistía. Y finalizaba: “Alicia, no te voy a dar ni media. Habla lo que quieras, pero tú no eres mi descubridora”.

Y es que, en los últimos años, Alicia Senovilla ha hablado varias veces de cómo Belén Esteban empezó trabajando a su lado. De hecho, fue a su lado donde Belén se sentó por primera vez en un plató, en el programa Como la vida de Antena 3. Desde 2016, Senovilla ha hablado puntualmente de Belén Esteban, afirmando ese año, por ejemplo, que ella se sentía como una “hermana mayor” de la colaboradora de Sálvame. “He dado la cara por ella, la he cuidado y mimado, y ella lo sabe. Y no me lo ha agradecido”, aseguró en ese mismo sentido en 2020, en una entrevista en Lecturas, en la que admitía que se “entristece” por los desprecios que le ha hecho Belén.

Por todo este pasado, Belén Esteban terminó de ajustar cuentas en Sálvame ayer por la tarde. “Déjame en paz, y si tienes que hablar, habla. Veinte años que no te veo. Xelo Montesinos sí que me puso ahí, Alicia era presentadora”, ha remarcado la colaboradora, que no quiere que Senovilla siga atribuyéndose méritos como su mentora en televisión.

