Fanya Bethencourt narra su infierno con el Yoyas: “Me amenazó con matarme, ¿qué se lo impide?”

Fayna Bethencourt, conocida por ser concursante de Gran Hermano 2, fue una de las protagonistas de la entrega de este martes en Viajando con Chester. Allí se sinceró con Risto Mejide sobre el infierno que ha pasado durante su relación con Carlos Navarros, El Yoyas, al que conoció en ese mismo reality, y con quien formó una familia.

En 2018 Carlos fue condenado por maltrato, y desde hace unos meses está prófugo de la justicia. “No es normal que te manden un papelito. Alguien debía haber ido a por él”, lamentó la canaria. “Nadie me garantiza que no aparezca un día. No tengo protección. Me ha amenazado tantas veces con matarme... ¿Qué se lo impide?”, denunció la invitada, que reconocía tener miedo.

Fayna conoció a Carlos en 2001. “Me enamoré de un tío que me hablaba muy bien de su familia. De un tío que me ayudaba a las señoras a subir la compra. Pensaba que el rebelde sin causa con una infancia complicada no había conocido el amor verdadero hasta que me conoció a mí, porque también te ves en esa moto. Era el complejo de salvadora”, valoró.

Tras salir del concurso, ambos se van a vivir juntos, y eso hizo que Fayna se aislase. “El maltratador es una de las cosas que lo hace. Conmigo lo tuvo fácil porque mi familia estaba lejos”, valoraba Fayna. Según su relato, “no tardó en aparecer el monstruo” y una tarde en Madrid le apretó tan fuerte de la mano que se le saltaron las lágrimas. “El maltratador no entra de golpe”, explicaba, indicando que al principio eran pisotones o que le apretaba la mano. Cuando aceptó que esas cosas no eran normales y empezó a defenderse “la violencia era mayor”.

“Llega un punto de inflexión bastante duro y es una agresión física muy dura en el que me agrede físicamente de una forma brutal. Todo eso se relató en una sentencia. Me deja el cuerpo lleno de moratones”, contó a Risto Mejide, y matizando que siempre tuvo cuidado para no dejarle marcada la cara. “¿Cómo pude perder el control de mí misma de esa manera? Me he dado cuenta de que hay un paralelismo en una relación de maltrato con el de una secta”, valoraba Fayna, quien sigue teniendo miedo. Y es que sentenció: “Yo pude salir pero cuando veo el telediario, yo estaba convencida de que iba a acabar así. Todavía hay algo dentro de mí que me dice que puedo acabar así”.

