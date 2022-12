Fayna publica unos espeluznantes audios de 'El Yoyas': "Esa voz resonó durante años en mi casa"

Carlos Navarro, uno de los concursantes más polémicos de Gran Hermano, se encuentra en busca y captura al no presentarse en el Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para su ingreso en prisión. El Yoyas, como se le conoce popularmente, está condenado a cinco años y ocho meses de cárcel como culpable de varios delitos de malos tratos y lesiones contra su exmujer y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt.

Recientemente, Carlos Navarro concedía una polémica entrevista en mitad de un bosque, donde aseguraba que había sido condenado "sin pruebas". De hecho, la que fuera también concursante de Gran Hermano mandaba un mensaje a Emma García, presentadora de Fiesta, sobre la citada entrevista en la jornada del pasado martes. "Dan voz a un convicto", se quejaba Fayna.

Haciendo referencia a la necesidad que Carlos Navarro tendría de que "se escuchara su voz", Fayna ha publicado en la tarde de este miércoles 7 de diciembre unos audios tremendos donde se puede ver la actitud agresiva y violenta de El Yoyas.

"La verdad se perdió en el bosque durante unos días. Entre las ramas se escucharon el viento, los pájaros y un montón de mentiras", comentaba Bethencourt. "Pero ahora nada de cuentos perdidos en el monte y páginas de periódicos en busca de exclusivas Esta que resuena aquí, no es la voz que sale del bosque. ESTA es la voz que resonó durante años en mi propia casa", continuaba en el texto adjunto a los audios.

"Pedía que se le escuchara mientras hablaba de su propia realidad, siempre distorsionada. ¿Quería que se escuchara su voz? ¿Eso quería? Pues deseo concedido", sentenciaba.

En la publicación se puede escuchar a Carlos Navarro hablando en tres diferentes conversaciones. "Aunque la haya cogido del cuello. Antes la cojo del cuello que follarme a una puta y tener un hijo con una puta", se escucha en el primer audio.

"Más vale que no vea a tu madre, ni la puta cara a la asquerosa de tu madre, ni verle el flequillo que tiene, que ya le cogerán...", se escucha en la segunda conversación. Pero la tercera parece hacer referencia al padre de la propia Fayna: "Eres un tío mierdas, eres un cobarde, eres un comemierda, es un comemierda. Si yo he cogido a tu hija un par de veces por el cuello es porque se lo ha merecido la asquerosa. ¡Y poco la he cogido! que es mala como tú y mentirosa, que sois de una calaña mala".

