Marta López cuenta su terrible episodio con 'El Yoyas': "Creo que me hubiera arrancado la cabeza"

Carlos Navarro, El Yoyas, se encuentra en busca y captura después de no presentarse en el Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para su ingreso en prisión. El exconcursante de Gran Hermano fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel como culpable de varios delitos de malos tratos y lesiones contra su exmujer y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt.

La también exconcursante de GH, donde conoció a 'El Yoyas' y donde empezó su relación sentimental, ha contado públicamente en varias ocasiones el infierno que vivió a su lado soportando vejaciones y agresiones físicas.

En la tarde de este viernes 2 de diciembre, Sálvame ha tratado este asunto junto a sus colaboradores, muchos de ellos, excompañeros de programas o realities. Pero sin duda, Marta López ha dejado a toda la audiencia boquiabierta cuando ha narrado sus vivencias con El Yoyas en la casa de Guadalix de la Sierra y en Crónicas Marcianas, donde ambos trabajaban.

"Compartí Gran Hermano con él y tuve muchas movidas, también en Crónicas Marcianas. Recuerdo a Loles León salir llorando un día por lo exagerado que fue Carlos con ella y a Silvia Fominaya que si no se ponen los de seguridad no sé lo que le hubiera hecho. A mí, personalmente, sino se ponen dos personas de seguridad en medio creo que me hubiera arrancado la cabeza".

"A un compañero que teníamos aquí (Antonio David Flores) le pegó con el micrófono. Teníamos miedo", continuaba Marta López mientras era interrumpida por Kiko Hernández, que comenzaba a narrar la pelea con Antonio David Flores.

"Estábamos en Crónicas, a un minuto de empezar el directo, El Yoyas le pega un guantazo a Antonio David que le lanza hasta la puerta de la entrada. Vuelve Antonio David cuando quedan como veinte segundos y entramos en antena. En ese momento, cuando ya estábamos en directo, le empieza a salir sangre de la cara", aseguraba dejando atónito a todo el plató.

Tras esto, el colaborador de Sálvame también le dedicaba una crítica al programa presentado por Javier Sardá: "Eso era Crónicas, ese programa tan maravilloso. Yo veo que un colaborador hace eso a otra persona y ese señor se va a la puñetera calle y ese señor estuvo tres temporadas".

