María Patiño explota contra la dirección de 'Sálvame': "Voy a decir algo que va en contra de donde estoy"

Sálvame continúa informando sobre Carlos Navarro 'El Yoyas' y sus últimos movimientos, que sigue en busca y captura después de no presentarse en el Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para su ingreso en prisión. El que fuera concursante de Gran Hermano fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel como culpable de varios delitos de malos tratos y lesiones contra su exmujer y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt.

El programa vespertino de Telecinco conectaba en directo con David Alemán, reportero del programa, para aportar nuevos datos sobre el caso. Asimismo, emitían un vídeo con las palabras de Fayna en Cuatro al día, hablando sobre el caso.

Tras esto, el reportero comenzaba con la última hora, pero el formato de La Fábrica decidía emitir también las últimas declaraciones de El Yoyas a un medio de comunicación, donde aseguraba, entre otras cosas, "prefiero ser prófugo que reo".

Segundos después, e interrumpiendo la conexión con su compañero, María Patiño saltaba de su silla de presentadora y lanzaba un alegato en contra de la dirección del programa en el que trabaja para criticar la emisión de las últimas palabras de Carlos Navarro, El Yoyas.

"Voy a decir algo que va en contra de donde estoy, que es un medio. Los medios de comunicación no podemos contribuir a seguir ejerciendo la violencia de género dándole voz a este señor", comenzaba mientras era rápidamente interrumpida por David Valldeperas por el pinganillo.

Lejos de callarse, Patiño tartamudeaba intentando terminar con su discurso. "Acabamos de hacer algo, que sinceramente, en mi manera de ver la vida y no soy nadie para señalar a nadie, creo que no deberíamos", decía la presentadora de Socialité.

Pero su discurso no terminaba ahí: "Creo que deberíamos hacer lo que estamos haciendo, buscar a este señor pedir ayuda ciudadana, hacer lo que esta haciendo nuestro compañero David Alemán, buscando a este señor. Yo no me puedo callar algo que de justicia todos pensamos lo mismo", aseguraba. Intentando continuar con su discurso, era de nuevo cortada: "Vale, pues no. Vale, ya", concluía Patiño visiblemente incómoda.

Tras esto, el programa cambiaba radicalmente de asunto y conectaban en directo con Kiko Matamoros, que se encuentra de vacaciones en Dubái junto a su prometida, Marta López Álamo.

