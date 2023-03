Silvia Alonso sorprende a todos al revelar en 'La Resistencia' cuánto sexo tiene con David Brocano

La Resistencia ha vivió este miércoles, 1 de marzo, uno de sus momentos más esperados: la visita de Silvia Alonso, actual pareja de David Broncano. La actriz acudió al programa de Movistar+ porque se encuentra en plena promoción de la nueva película de Netflix Eres tú. Pero su nuevo proyecto pasó a un segundo plano.

Las bromas se sucedieron desde el primer momento, cuando Ricardo Castella y Grison alentaron al público del teatro Príncipe de Gran Vía a que vitoreara al presentador, que presentó así a la intérprete: "Ha venido varias veces, la voy a presentar, estamos muy contentos, un aplauso para Silvia Alonso".

Silvia hizo su entrada al escenario en una tirolina. "A ver, es que esto es problemático para mí ahora mismo", comentó Broncano que no sabía muy bien cómo ayudar a la invitada a quitarse el arnés. Fue entonces cuando Broncano explicó a un señor del público que mantenía una relación sentimental con ella.



Sin embargo, el hombre no se lo creyó. "¡Las ganas que tienes!", exclamó, a lo que la propia Silvia se encargó de confirmar sin ningún tipo de pudor: "Sí, que me come el coño". Minutos más tarde, la intérprete hablaba sobre su última visita a La Resistencia, cuando aún no habían oficializado su relación. "He venido hoy porque me lo ha recomendado mi terapeuta, para quitarme el trauma de la otra vez".

La complicidad entre ambos fue total durante toda la entrevista, hasta el punto que el cómico se atrevió a airear una anécdota sobre su suegra. "La madre de Silvia tiene dos hijos, Silvia y su hermano. Bien, pues al que más quiere es un muñeco negro que tiene encima de una cama muy bien colocado. Cuando le pregunté qué hacía el muñeco ahí me dijo: 'Ay, es que yo siempre he querido un chiquillo negro", contó entre risas el presentador.

Sexo y dinero

Pero el clímax llegó cuando a Silvia le tocó responder las preguntas del programa: cuánto dinero tiene en el banco y cuánto sexo practica. "¿Contesto por los dos?", preguntó ella a lo que él espetó: "Contesta tú, que eres la invitada". Así, en cuanto al dinero, la actriz explicó que tiene "como para dar la entrada de un piso, si no fuera porque ahora estoy en el paro. Tengo ahorros, pero claro, no tanto como tú. Porque yo ahora sé cosas".

Sobre las relaciones sexuales, Silvia explicó que había sido una semana mala porque los dos habían estado malos. "Bueno, ayer se compensó", bromeó Alonso mientras Broncano asentía. "Ha sido todo un poco escatológico", proseguía ella a lo que él espetaba: "Todo este trozo va fuera [refiriéndose a la grabación], así que da un dato y se quita". "85 veces, va", contestó ella arrancando el aplauso de todo el público.

