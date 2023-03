Pedro Piqueras, a punto de cumplir 68 años, habla por primera vez de su jubilación: "Me tendrían que despedir"

Pedro Piqueras es uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión, pero los espectadores poco saben de su vida privada. Hasta ayer. El periodista mostró su lado más íntimo en Planeta Calleja, donde viajó con Jesús Calleja a la isla de La Palma año y medio después de la histórica erupción volcánica.

Más allá de la destrucción que provocó la lava, el programa visibilizó las zonas de exclusión de Puerto Naos y La Bombilla. Allí, las emanaciones de dióxido de carbono imposibilitan la vida. Ataviados con máscaras de gas y acompañados por los científicos del Instituto Vulcanológico de Canarias, Piqueras y Calleja entraron en estos lugares para, más tarde, recorrer el borde del cráter del volcán Tajogaite.

Y lo cierto es que Piqueras no puede estar en mejor forma física a punto de cumplir 68 años. Precisamente, el presentador y director de la versión de noche de Informativos Telecinco habló por primera vez de su jubilación. "Cada vez que lo pienso me da un poco de pereza hacerlo, la verdad, porque yo tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta. Me tendrían que echar para que me jubilara", aseguró.

Piqueras fue el máximo damnificado después que Telecinco perdiera los derechos de Pasapalabra. Sus informativos lideraron durante años, pero ahora están a once puntos de las noticias de Vicente Vallés en Antena 3. No obstante, y pese a los rumores que ha habido, la nueva cúpula de Mediaset le ha revalidado en el cargo. ¿Y qué cómo será su vida cuando se retire? "Cuando un día, muy lejos, deje de trabajar, me imagino una vida así, con amigos, en unas banquetas, tomando algo", comentó a Calleja al tiempo que tocaba el piano.

"No me arrepiento de lo que he hecho, sino de lo que no he hecho", siguió diciendo poniendo un ejemplo: "Saliendo a las diez de la noche todos los días, te pierdes el primer plato de cualquier cena, porque casi todos tus amigos, cuando llegas, están casi en el postre. Ir al cine un jueves por la tarde, o el día del espectador, yo no sé lo que es. No he criado a mi hijo". "No tengo adicción al trabajo, pero me ha gustado mucho de siempre", continuó sincerándose.

El presentador Pedro Piqueras sorprende a Jesús Calleja tocando el piano.

Pulla a Antena 3

Calleja, además, quiso saber cómo fichó por Telecinco. "Yo estaba en RNE de director general y, en ese momento, un día, cuando ya se me acababa la excedencia y teóricamente tenía que volver a Antena 3, vi que realmente no había un gran interés por que volviera a los informativos de Antena 3, por lo que fuera", explicó Piqueras.

Sin embargo, un encuentro fortuito con Paolo Vasile en el aeropuerto de Barajas lo cambió todo, pues el exconsejero delegado de Mediaset le dio la oportunidad al albaceteño de hacer todo lo que la cadena de San Sebastián de los Reyes no le dejaba.

"Él llegaba y yo salía y me dijo 'Piqueras, tenemos que hablar un día'. Y así fue. Me dio su tarjeta y yo la verdad es que no le llamé. Y un día hablando con un amigo en común me dijo 'oye, Paolo Vasile está interesado en hablar contigo', y entonces me ofreció entrar en Telecinco. La verdad es que en ese momento me dio la oportunidad de volver a hacer informativos en televisión", recordó agradecido.

