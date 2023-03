Por qué TVE y Mediaset son valientes al estrenar 'Cover Night' y 'Supervivientes' este jueves

Marzo empieza fuerte televisamente hablando. Este jueves 2 está marcado en rojo por La 1 y Telecinco. Ambas cadenas estrenan en prime time dos de sus grandes apuestas de entretenimiento para los próximos meses, con los que esperan remontar sus audiencias y acercarse a Antena 3, cadena que marca el ritmo.

Por un lado, Televisión Española estrena Cover Night, un nuevo talent musical presentado por Ruth Lorenzo y que tiene a Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Juan Magan y Chanel de jurado. Que la pública haya elegido este día no es casual, ya que el formato de Shine Iberia estará precedido del partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que enfrenta al Real Madrid y al FC Barcelona (21.00). Al ser en abierto, el Clásico aportará a La 1 un dato más propio de otros tiempos. Por lo tanto, lo que se busca es aprovechar el tirón del fútbol y enganchar así a los espectadores a su nuevo programa.

El estreno de Cover Night es una prueba de fuego para TVE. Desde Navidad, todo lo que ha puesto en el horario de máxima audiencia ha fracasado: Días de tele, Vamos a llevarnos bien y Todos contra 1. No obstante, la Corporación muestra valentía y demuestra ir a por todas , otra vez, lo que dice mucho de su directiva con José Pablo López al frente.

Pero en Fuencarral tampoco tienen miedo. La nueva cúpula de Mediaset, con Alessandro Salem a la cabeza, sabe que hay mucho en juego. Del éxito de Supervivientes dependerá que las audiencias refloten o no. La cadena se ha visto obligada a adelantar (la primera gala de SV 2022 fue a finales de abril) la edición debido a los bajos datos de su prime time, que en enero no llegó siquiera al doble dígito (9,4%).

El prmer tramo de la gala que presentarán Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño en Honduras competirá directamente con el Clásico. En concreto, coincidirá de 22.00 a 22.45 aproximadamente, es decir, la segunda parte del partido. También se enfrentará a La penúltima y me voy, el programa de Joaquín en Antena 3, líder las últimas semanas. Por eso decimos que Telecinco ha mostrado ambición, marcando así el camino de esta nueva etapa.

Laura Madrueño sustituye a Lara Álvarez desde la Palapa en esta edición.

Así fueron los estrenos de 'Supervivientes'

Está por ver qué dato hace Supervivientes. Sin ir más lejos, en 2022 lideró la noche con un 21,7%, aunque fue el estreno menos visto de toda su historia. Desde 2019, cuando todos los ojos estaban puestos en el salto de Isabel Pantoja del helicóptero, la tendencia de las primeras galas ha sido negativa, en sintonía con el descenso progresivo del consumo televisivo. A continuación, mostramos el histórico de estrenos del reality:

- 2000: 27,1% y 3.300.000

- 2001: 19,8% y 2.497.000

- 2006: 26,2% y 3.972.000

- 2007: 22.6% y 3.065.000

- 2008: 29,1% y 3.854.000

- 2009: 21,9% y 3.089.000

- 2010: 21,1% y 3.030.000

- 2011: 26,7% y 3.812.000

- 2014: 21,4% y 2.930.000

- 2015: 27,7% y 3.123.000

- 2016: 29% y 3.685.000

- 2017: 24,4% y 2.786.000

- 2018: 26,5% y 2.960.000

- 2019: 36,5% y 4.164.000

- 2020: 32,7% y 3.206.000

- 2021: 30,3% y 2.815.000

- 2022: 21,7% y 2.308.000

No obstante, la nueva edición del reality producido por Bulldog TV (el año que viene pasará a Banijay en caso de ser renovado) genera dudas. El casting no tiene un famoso de renombre. Todos los concursantes son de perfil bajo por lo que, a priori, no generan tanta expectación. Sin contar un bombazo en cartera, Supervivientes arrancará con los siguientes concursantes: Adara Molinero, Arelys Ramos, Gema Aldón, Patricia Donoso, Asraf Beno, Raquel Mosquera, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Raquel Arias, Alma Bollo, Manuel Cortés, Jonan Wiergo, Ginés 'Corregüela', Sergio Garrido, Diego 'James Lover', Jaime Nava, Katerina Safarova y Artur Dainese.

