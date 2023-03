Miguel Bosé, en 'El Hormiguero': "Hace 12 años que no consumo nada. Se puede salir de eso"

El Hormiguero ha continuado su semana con la visita de Miguel Bosé y José Pastor para presentar Bosé, la serie sobre la vida del cantante que se estrenará en España el próximo 3 de marzo en la nueva plataforma de streaming SkyShowtime. La ficción recorre la vida del conocido artista revelando las historias que hay detrás de algunas de las canciones más míticas de la música española. Pastor interpreta a Bosé en la ficción durante la década de los 70.

El presentador le ha querido preguntar si la serie "es de verdad" o si simplemente es una historia de ficción. "Es de verdad, le conté a los guionistas lo que hizo falta, lo que escriben tiene una base real que luego se ha ficcionado", respondía mientras señalaba al actor que le interpreta, José Pastor.

Aprovechando la serie, Motos ha querido recorrer parte de la vida de Bosé, comenzando por la relación con sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé. "Tener apellidos famosos no ayuda nada, a crear interés al principio sí, te da su marketing, pero luego es todo cuesta arriba", comentaba. En ese momento, se animaba a hablar más profundamente sobre su padre: "No me consideró nunca un heredero digno. No me consideraba, me trataba feo".

Además, Motos le ha preguntado sobre cómo vivió su sexualidad en los años 80 en España. "En mi casa no era un problema. En aquella España esas cosas no se podían decir alegremente, era un suplicio".

Segundos después, el conductor de El Hormiguero no ha dudado en sacar uno de los asuntos más delicados del cantante, sus adicciones. "Hice un viaje a la parte más oscura de mí. Yo al principio era un santo, no bebía, no fumaba, no consumía... Después de un desamor les dije a mis amigos que quería salir por la noche. Ese día me tomé mi primera copa, mi primera raya y dije: 'Lo que me he perdido'".

"Durante muchos años mi profesión fue salir, solo salir. Llegué hasta los huecos más recónditos y oscuros del alma. Llegué a consumir mucho, era todo lo que pillaba. He hecho cosas impensables, cosas que no se han podido ni escribir", continuaba.

Tras esto, el presentador ha querido saber cuándo decidió "dejarlo". "Fue en el mes de junio, que me levanté a las 12:00 horas de la mañana y pensé que era una señal. En ese momento se acabó la noche y empezó la luz. Luego, seguí consumiendo solo en fiestas. Después, un día subiendo hacia un ensayo de un concierto, le dije a mi equipo que se acabó todo. Hace 12 años que no consumo nada. Se puede salir de eso".

