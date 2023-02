Karol G confiesa cómo surgió su colaboración con Shakira: "La intención de la canción no es herir a nadie"

El Hormiguero ha continuado su semana con la visita de Karol G, una de las cantantes más escuchadas del mundo. La colombiana visitaba el plató de Pablo Motos para presentar su recién estrenado disco, Mañana será bonito.

Además, es la primera vez que la cantante visita el programa de Antena 3, y su debut lo ha hecho por todo lo alto ya que además de su recién estrenado álbum, Karol lo acompaña con el bombazo TQG, junto a su compatriota Shakira.

"Es mi primer plató en España", apuntaba la artista. "Tenía 70 canciones, pero tuve que escoger 17", confesaba en referencia a su disco en el que ha trabajado dos años. "Es el álbum más honesto de mi carrera, me repetí el nombre del disco durante mucho tiempo. El orden de escucha es uno, pero luego hay otro donde se cuenta una historia desde la oscuridad hasta la luz".

Tras esto, el presentador le quiso preguntar sobre TQG, la nueva canción de Karol G y Shakira, donde hablan de sus respectivos desamores. "Hay un debate nacional en España. En todas las cadenas, se ha analizado la letra", espetaba Motos.

Me he leído todos los comentarios en redes. Es un junte de dos mujeres que hemos elevado el género femenino a otro nivel, ese debería ser el verdadero debate", respondía con una gran sonrisa.

En ese momento, el presentador ha querido conocer cómo surgió su colaboración. "Ella me pasó un tema el año pasado, pero yo no me sentí conectada. Hacer colaboradciones por hacer no tiene sentido", comenzaba la invitada.

"La canción nació el pasado mes de enero de 2022, pero después de la polémica de Mami, decidí guardar TQG para mí, como una canción personal. Después de darme cuenta de la historia y la situación que estaba atravesando Shakira pensé que yo tenía una canción con la que ella se puede sentir identificada", continuaba.

"La llamo yo y se la mostré. Le encantó, me dijo que sentía mucho la letra. Me dijo que se sentía muy identificada. Me pidió esperar para sacarla porque tenía la canción con Bizarrap, ella quería cerrar su círculo de canciones con esta. Quería sanar algo por medio de canciones", sentenciaba.

Pero parece que Pablo Motos quería indagar un poco más en esta nueva canción. "¿Va dirigida a alguien?", le preguntaba. "Creo que Shakira ya sacó una muy clara para ella", respondía entre risas. "En ese caso, simplemente se sintió identificada. La intención de sacar esta canción no es herir a nadie, no es avergonzar a nadie. Las artistas hacemos eso, escribir sobre nuestras vivencias personales".

.@karolg explica cómo surgió "TQG", su canción con @shakira que lleva más de 70 millones de visualizaciones #KarolGEH

