Las lágrimas de Jorge Javier Vázquez al escuchar el desgarrador testimonio de Miguel Frigenti

El pasado sábado, Jacobo Ostos confirmaba en Fiesta haber agredido a Miguel Frigenti en una discoteca. "Miguel fue a trabajar, estaba trabajando y llegó Jacobo y le dio un puñetazo sin venir a cuento. Está con dolores de cabeza. Ha ido al médico. La gente les separó, echaron a Jacobo de la discoteca y ahora él está en el hospital porque le duele la cabeza y tiene la cara hinchada", anunció Fani Carbajo.

Miguel Frigenti reaparecía este lunes en Sálvame, dando su versión de los hechos y confirmando que ya había denunciado a Jacobo Ostos "por haberme dado un puñetazo". Además, el colaborador aseguraba que no habían mantenido ninguna conversación previamente, y que Jacobo solo le dijo: "'Con los muertos no se juega, maricón'. Y, acto seguido, me pegó el puñetazo".

"Me duele más la humillación, ¿qué tengo que venir, sangrando? Fue una agresión ¿A que no se lio a tortas con los colaboradores? ¿Por qué conmigo sí? Porque mido 1.60 y porque soy maricón", decía la pasada jornada. Jacobo dijo en Fiesta que solo le dio una "bofetada correctora", pero Miguel replicaba que no está acostumbrado a este tipo de correctivos: "¿Quién es él para erigirse como corrector de nadie? No lo entiendo".

Jorge Javier Vázquez y Miguel Frigenti.

Por todo ello, Frigenti ha vuelto este martes a Sálvame, donde ha tenido una sesión de coach con Cristina Soria, donde ha sacado a la luz algunas de sus etapas más duras de su vida, su infancia en el colegio. Jorge Javier Vázquez se desplazaba hasta la sala VIP de Mediaset, donde se encontraba Frigenti y donde han repasado la sesión.

Frigenti aseguraba que en el colegio ha recibido agresiones. "Me acuerdo el último año que venían a pegarme patadas entre tres chavales, yo me quedaba en el suelo, esperaba a que terminaran de hacer lo suyo y me levantaba y me iba a mi casa. Era un zombie, ni sentía ni padecía", confesaba.

"Yo me siento solo, me visualizo cuando muera y veo un tanatorio vacío. Al final, voy por la vida solo, me he acostumbrado a ser así", le decía el colaborador a Cristina. "Me da vergüenza pedir ayuda a la gente", confesaba. Además, aseguraba que siempre se ha sentido "triste" y "solitario".

El abrazo entre Jorge Javier y Miguel Frigenti.

Tras emitir el vídeo, Jorge Javier se mostraba muy afectado y no ha podido contener las lágrimas: "Tengo ganas de llorar, por ver esto". "Lo estoy pasando mal yo también", reconocía Frigenti. "Creo que al final es la historia de mucha gente", añadía Vázquez.

"La infancia te define la personalidad, cuando te encierras en tu casa no puedes evitar volver a ser esa persona", comentaba mientras Jorge no puede parar de llorar hasta que finalmente se fundían en un emocionante abrazo. "Yo también he estado mucho tiempo sin llorar, con las emociones adormecidas. Te prometo que si estoy vivo cuando te mueras voy a tu tanatorio", comentaba el presentador.

