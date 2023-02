Iñaki López desvela el motivo médico que le ha apartado casi un mes de la televisión

Hace varias semanas, Iñaki López anunció a través de sus redes sociales la necesidad de tomarse una baja por motivos médicos. Por ello, desde hace varios días no está al frente de Más vale tarde, el magacín vespertino de laSexta que presenta junto a Cristina Pardo.

La realidad es que el presentador no desveló en su momento los detalles de su "molestia", tal y como él mismo la calificó. "Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco. Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar. Os veo pronto", escribía el pasado 3 de febrero.

Tras más de 20 días apartado, López ha regresado a su programa, tal y como anunció este lunes en sus redes sociales. "Parece que el médico me deja haceros mañana una visita. Muchas ganas de volver a veros y sentarme a la diestra de mi querida, la perla del Arga! Gracias por ese calorcito que me habéis enviado durante estas semanas. Os espero en Más vale tarde!", se podía leer en su cuenta oficial de Twitter.

Parece que el médico me deja haceros mañana una visita. Muchas ganas de volver a veros y sentarme a la diestra de mi querida @cristina_pardo ,la perla del Arga!

Gracias por ese calorcito que me habéis enviado durante estas semanas. Os espero en @MVTARDE ! — Iñaki López (@_InakiLopez_) February 27, 2023

Y así ha sido, desde el comienzo del programa, toda la audiencia ha vuelto a ver a Iñaki junto a Pardo en laSexta. "Hace un mes acudí al médico debido a molestias en el ojo al Hospital de La Paz, donde me localizaban un desprendimiento de retina, el segundo un año después", comenzaba mirando a cámara después del sumario del programa.

Iñaki López, en 'Más vale tarde'.

"Afortunadamente y, gracias a la pronta intervención, delos médicos del hospital y a mí retinólogo, todo está en su sitio y podré volver a veros antes que tarde, porque de momento para mí sois solo sombras. Os reconozco y ubico por el sonido de vuestras voces", reconocía entre risas. A lo que Pardo bromeaba que está "prohibido que los invitados vengan todos de negro hasta que te recuperes". "Si queréis hablar, nada de un breve gesto, agitaros como si os fuera la vida en ello", le comentaba a los colaboradores.

