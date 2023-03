Netflix pesca en RTVE Play e incorpora a su catálogo el true crimen ‘Lucía en la telaraña’

Desde este lunes 1 de marzo, Netflix ha incorporado a su catálogo un true crimen de hace un año y medio, Lucía en la telaraña. Una producción que narra el asesinato, todavía sin resolver, de Lucía Garrido, el 30 de abril de 2008 en Alhaurín de la Torre, en Málaga. A menudo, Netflix pesca en la televisión en abierto para rellenar su catálogo, pero lo llamativo del caso es que en esta ocasión ha puesto sus ojos en RTVE Play, la plataforma gratuita de vídeo bajo de manda de Televisión Española. Allí se estrenó esta serie documental el miércoles 24 noviembre de 2021, y sigue disponible para verse sin coste. Poco después, la serie también se vio en abierto en la 1, de madrugada, tras MasterChef.

Tal como analizó BLUPER en su estreno, se trata de un valiente, exhaustivo e incómodo trabajo periodístico que viene a demostrar la necesidad de contar con una televisión pública potente e independiente que se atreva a abordar uno de los mayores casos de corrupción de España, en el que se vieron salpicados a agentes de la Guardia Civil.

Producida en colaboración con El Cañonazo y The Facto y de la mano del ganador de tres Emmy, Tomás Ocaña (El Chapo, El Eterno Fugitivo), el experto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Rafael González, aborda el caso que arrancó con el crimen de Lucía Garrido en 2008. Un trabajo que fue galardonado con el Globo de Oro en el World Media Festival y el Premio API del Periodismo.

La banda sonora de esta producción fue el tema ‘Secreto de agua’ de Blanca Paloma, que luego se hizo muy popular porque con él participó en el Festival de Benidorm de 2022, llegando a clasificarse para la final. A la artista le gustó la experiencia, y repitió candidatura en la siguiente edición, y consiguió ganar con ‘Eaea’.

Hay que destacar que muchas son las series de Televisión Española que acaban teniendo una segunda vida en plataformas de pago, a pesar de que están para ver gratis en RTVE Play o incluso en canales de YouTube del ente público, pues Lucía en la telaraña también está en esta página. Así, por ejemplo, se puede destacar cómo HIT tiene sus dos temporadas en HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime Video. La Caza. Monteperdido está en HBO Max, Disney Plus y Netflix, y su segunda temporada, solo en las dos primeras. Y Malaka está en Disney Plus y HBO Max, por citar solo algunos ejemplos. Incluso hay series clásicas que pueden verse en plataformas de pago, como Teresa de Jesús, Fortunata y Jacinta Mariana Pineda o Celia, que están en Flixole.

