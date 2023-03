Quién es Jonan Wiergo, el 'influencer' que concursa en 'Supervivientes 2023' y que pasó por 'Pekín Express'

Los nuevos concursantes de Supervivientes 2023 ya están en Honduras, y es que la aventura está a punto de comenzar. Dentro de la lista de concursantes de esta nueva edición se encuentra Jonan Wiergo, uno de los grandes desconocidos en la pequeña pantalla, pero que acumula miles de seguidores en redes sociales.

Mediaset España suele apostar por un perfil poco conocido en televisión, pero con impacto en redes, este año ha sido Jonan Wiergo el 'influencer' elegido. Durante varios meses, Jonan se tendrá que despedir de su teléfono móvil y sus viajes de ensueño.

Acumula casi 600.000 seguidores en redes, y con ellos comparte su estilo de vida, sus viajes exóticos y, además, da visibilidad al estilo de vida vegano, a su amor por los animales y reivindica los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Es amigo íntimo de rostros conocidos en las redes sociales como Paula Gonu, Dulceida Alba Paul o Luc Loren, y tiene una relación amorosa con Christian Tomás, con el que ha montado su propio restaurante vegano en Valencia.

No es todo un novato en esto de los realities, y es que participó en una de las ediciones de Pekín Express, el programa de aventuras presentado por Cristina Pedroche en Atresmedia y que, todo apunta, volverá a la televisión de la mano de Radio Televisión Española.

Su aparición en este concurso de aventuras fue hace ya siete años, y Jonan se presentó junto a la ahora también 'influencer' Priscila Hernández, con la que no terminó del todo bien, y es que formó un equipo un tanto polémico. Su paso por este espacio le valió como trampolín en Internet, donde comenzó a acumular miles de seguidores.

"Los que me conocéis de todos estos años, sabéis las ganas que tenía de vivir esta experiencia. No sabéis las veces que he llorado", dice el protagonista en el post donde anuncia su fichaje por el programa de Telecinco.

En esta nueva edición, Laura Madrueño toma el relevo de Lara Álvarez como presentadora desde Honduras. Una de las principales novedades de esta nueva edición, que promete ser toda una sorpresa para la audiencia.

