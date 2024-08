Avalancha de críticas a Anabel Pantoja tras publicar un vídeo de su tía Isabel: "A su hija y nietos los tiene abandonados"

Este pasado 2 de agosto, Isabel Pantoja ha tenido un cumpleaños bastante íntimo, dado que sólo ha celebrado con un círculo muy cercano junto con su hermano Agustín. La tonadillera cumplía 68 años en pleno gira, pillándole en Castellón, donde está con motivo de su tour con el que conmemora sus 50 años sobre los escenarios. Una fecha en la que su sobrina Anabel quiso festejar a su manera.

La influencer ha compartido un vídeo que, aparentemente, no tenía ninguna mala intención. En sus redes sociales, ha podido verse cómo la tonadillera reaccionaba al embarazo de su sobrina. Un momento de lo más emotivo que se ha compartido en una fecha muy señalada… quizás demasiado. En una celebración en la que se ha mostrado la gran distancia que existe entre la folclórica y sus hijos Kiko e Isa, un vídeo así se ha interpretado de una forma distinta por el público.

Lo que debería ser un momento emotivo se ha convertido en algo contraproducente para la exconcursante de Supervivientes. Han sido muchos los internautas que han considerado que la ex de Omar Sánchez ha tenido una clara falta de tacto publicando ese vídeo justo el día en el que la tonadillera cumplía 68 años. Y es que Isabel Pantoja no tiene relación alguna ni con Kiko Rivera ni con Isa Pantoja, así como tampoco con sus nietos.

“De verdad que me alegro muchísimo por ti, Anabel. Pero creo que este vídeo sobra, sabiendo que tiene cuatro nietos a los que no ve. Vamos que no tiene ningún roce, con lo que duele un hijo, imagínate como le habrá sentado a sus primos”, escribía una usuaria de Instagram. “Muy emotivo, pero subirlo a las redes sabiendo que su hija sufre porque no tiene relación con su madre, lo que trasmite este video es un mal gusto”, agregaba otra.

“A mí me daría cosa publicar eso sabiendo que Isabel Pantoja tiene cuatro nietos que ni ve”, añadía otra internauta. “Ésta no piensa que ese vídeo le duele a su hija”, agregaba otra usuaria. “No lo entiendo. A sus propios hijos y nietos ni los ve”, terciaba otra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Socialité ha mostrado que este vídeo no ha sentado nada bien a Isa Pantoja. “Yo no me emocionado, pero tampoco me lo he tomado de malas, que yo también soy madre, me alegro por Anabel. ¿Si me apena que cuando yo me quedé por primera vez embarazada no reaccionara igual? Yo pienso mucho en el presente”, declaraba.

“Yo ahora no estoy embarazada, no me duele, me siento plena como se dice ahora, soy feliz, tengo gente que me quiere. Por supuesto que me gustaría que con mi hijo se emocionara igual. No tiene con él ese tipo de atenciones”, proseguía. Toca recordar que el pasado 2 de agosto, durante su presencia en Vamos a ver, llegó a declarar que sólo se acordaba del cumpleaños de su madre “porque estaba en la escaleta”.

Anabel Pantoja en 'Socialité'.

El programa matinal presentado por María Verdoy y Antonio Santana lograba tener la reacción de Anabel ante las críticas. La sobrina de la tonadillera declaraba que no hacía caso a los comentarios. “¿Eh? ¿Cómo? Yo estoy de puta madre, esperando para el concierto de mi tía, y no voy a pensar en tonterías. Mi prima es maravillosa y ella es la persona más comprensible del mundo, así que no le deis vueltas a lo que no lo tiene”, zanjaba.