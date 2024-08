‘Vamos a ver’ desvela novedades sobre la serie de Isabel Pantoja: “Ella va a ser la narradora”

Durante años se ha tanteado la posibilidad de hacer una serie sobre la figura de Isabel Pantoja, una que cuente con su aprobación, y que no la deje mal parada, como sucedió con Mi Gitana en Telecinco. Algo que no se ha materializado por una cuestión económica. En 2023, Socialité apuntó que la tonadillera “pide ocho millones de euros, mucho más de lo que se ha pagado por la serie de Luis Miguel o Maradona”.

Pero parece que ahora la serie está más cerca que nunca de materializarse, tal como han contado en Vamos a ver este jueves. En concreto, quienes manejaban la información eran Pepe del Real y Antonio Rossi, y aseguran que Isabel Pantoja habría firmado con Televisa para llevarla a cabo. Y, además, va a “encargarse ella misma de la distribución”.

Antes de esto, “se manejaron dos plataformas digitales para hacer la serie”. Y así, existió conversaciones con una plataforma que le ofrecía “una cantidad importantísima de dinero”. Sin embargo, en sus capítulos se tocarían “episodios oscuros” de la vida de Isabel y a la cantante “no le apetecía hablar” de ellos.

En ese sentido, se deslizó que esos temas controvertidos podrían ser “la cárcel o sus relaciones personales con Julián Muñoz, Encarna...”, y así, se acabó declinando la oferta. Luego habría sucedido “una segunda negociación con otra plataforma digital con el relato más suave de la vida de Isabel, pero era menor la oferta que se hizo”. Y este es el motivo por el que habría acabado firmando con Televisa.

Antonio Rossi desveló que “ya están trabajando en ella, el número de temporadas, sé muchísimos detalles, ella está involucrada”. Y Pepe del Real añadió que “ella va a ser la narradora, me cuentan que es el papel que tendrá en el proyecto. Empezaría hablando, no sé si con voz en off, si aparecerá, y los episodios son ficcionados, los llevan a cabo diferentes actores. Pero ella quería tener el papel de narradora de su vida”.

“Gratis no voy a hacer nada”

Hay que recordar que a inicio del pasado curso, Isabel Pantoja habló sobre estos proyectos que hay para llevar su vida a una serie, o a un docu-reality. En su visita a El Hormiguero, Pablo Motos quiso entonces preguntar si tendrá un documental en alguna plataforma, pues en la actualidad “hay más documentales de famosos que de animales”.

Isabel hizo un gesto mirando hacia un lado, dando a entender que hay algo en el aire, o que ha recibido propuestas. “Te ofrecen muchas cosas, pero me gustan hacer las cosas con categoría, y hacerlo cuesta mucho dinero”, explicaba, detallando que no por su caché en sí, sino por los recursos necesarios. “Gratis no voy a hacer yo nada, nada más que venir aquí”, recalcó entonces.