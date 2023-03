La millonaria cifra que Isabel Pantoja negocia para realizar una serie documental sobre su vida

No hay dudas de que Isabel Pantoja está viviendo un buen momento profesional. Su gira norteamericana ha sido un éxito absoluto, con fans de Miami, Nueva York y Puerto Rico colmando de cariño a la tonadillera en sus conciertos, logrando ovaciones rotundas por parte del público asistente. Esa aura de éxito parece tener continuidad, dado que la cantante está negociando dar luz verde a una serie documental sobre su vida y carrera con una plataforma en streaming internacional.

Según reveló el periodista argentino Gonzalo Vázquez en Socialité, la tonadillera está negociando un multimillonario acuerdo con la plataforma para producir una docuserie sobre su vida. Eso sí, según comparte el informador, el acuerdo no será fácil, debido a una cuestión monetaria. “La propuesta le llegó mientras estaba en Estados Unidos. En un primer lugar, le gustó la idea, pero cuando empezaron a hablar de números, de dinero y de millones, la situación se complicó bastante”, señaló en el programa de Telecinco.

El punto más complicado de la negociación es la exorbitada cifra que exige la cantante por hablar sobre su vida. “Pide ocho millones de euros, mucho más de lo que se ha pagado por la serie de Luis Miguel o Maradona”, explicó Vázquez, señalando que “los representantes de la plataforma se quedaron atónitos”, dado que consideran esa cifra excesiva.

Ahora bien, eso no implica que las negociaciones continúen. De hecho, el servicio de vídeo bajo demanda, cuya identidad no se ha desvelado, le ha hecho una propuesta muy ambiciosa, aunque implicaría que ciertos temas de la vida de la tonadillera no se aborden. “Aceptan pagarle hasta la mitad, cuatro millones de euros, que Pantoja aceptaría cobrar pero sin hablar de la muerte de Paquirri. Hablaría de sus días en prisión y de todos sus escándalos familiares”, detalló el comunicador.

Dado que el periodista señala que hablaría de sus escándalos familiares, eso se traduciría en que la folclórica abordaría los múltiples problemas que ha tenido con sus hijos, en especial con Kiko Rivera, con el que ha tenido muchos altibajos. También se abordaría el vínculo que mantiene con Isa P, con la que sí que mantiene mayor relación. De hecho, la propia hija de la tonadillera confesó el pasado mes de febrero en Viernes Deluxe que, aunque tiene una relación “más profunda” con su progenitora, sí que señaló que Pantoja no está pasando por un buen momento a nivel emocional.

“Mi madre no ha venido a ver al niño. Yo cuando voy a Cantora y cuando ella quiere yo se lo llevo. Aunque lo justifico porque es mi madre yo sé que ella está mal, pero claro que me duele. Me duele mi hijo. No me gusta la situación. Ella lo sabe y ya está”, explicó.

