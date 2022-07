Isabel Pantoja niega rotundamente "haber dado ningún paso adelante" con su discurso del Orgullo

Isabel Pantoja acudía el pasado fin de semana a las Fiestas del Orgullo en Madrid para recoger el premio Mr. Gay a su larga carrera y su estrecho lazo con el colectivo LGTBIQ+. Pero desde su paso por el escenario de Plaza de España, muchos platós de televisión se llenaron de conjeturas ante el discurso pronunciado por la tonadillera. "Hoy se ha hecho realidad y vuestro orgullo es mi orgullo. Yo soy una más de ustedes. Por y para siempre".

La tonadillera sorprendía con estas palabras, que han generado cientos de especulaciones sobre el significado de las mismas. Pero era en la mañana del pasado martes 12 de julio en el plató de El Programa del Verano, la versión veraniega de El Programa de Ana Rosa, cuando la periodista Paloma García-Pelayo revelaba la respuesta de Isabel Pantoja: "Isabel Pantoja niega rotundamente que haya sido ningún paso adelante. Le sienta muy mal y le sentó muy mal que se interpretara como una confesión o como ser 'uno más' en el sentido de ser homosexual. Es consciente de que el público del colectivo es fiel desde hace muchos años y fue un comentario por empatía y por el aprecio que les tiene. Le sentó muy mal, insisto".

"Le empiezan a llegar los comentarios, porque se le comparaba con las declaraciones de María del Monte. La información que a mí me llega es esta. Ella lo niega rotundamente, nunca quiso decir nada más de lo que dijo, se sentía en apoyo", sentenciaba la periodista.

Además de García-Pelayo, Isa Pantoja, hija de la cantante, entraba en una conexión por videollamada en directo al programa para confirmar la versión arrojada por la periodista. "Mi madre se refería a que se une a la lucha del colectivo, pero en ningún caso sea ninguna declaración. La polémica ya estaba servida porque todo el mundo estaba esperando lo que iba a decir y, hasta antes de dar el discurso, ya lo estaban comparando con el que había dado María del Monte".

A lo que añadía que "nunca quiso decir más de lo que dijo", apuntando que se había encontrado "muy molesta" por lo ocurrido y que "no hay más allá". "He hablado con ella por mensajes, lo que a mí me llega, no a través de ella, es justo lo que está diciendo Paloma. No entiende por qué se le dan tantas vueltas a lo que dijo en ese momento. Claro que está molesta".

