'Vamos a ver' le recuerda a Isa Pantoja que es el cumpleaños de su madre: "Ni me había dado cuenta"

El 2 de agosto es un día muy importante para Isabel Pantoja. La tonadillera nació tal día, sólo que en 1956. La folclórica está de celebración, al cumplir 68 años. Una celebración que ha hecho en la más estricta intimidad junto con su hermano Agustín, en Castellón, donde será su reaparición en el próximo concierto de su gira, con la que celebra sus 50 años en la música y sobre los escenarios. A pesar de ser una fecha muy importante, para que para su hija ya no lo es.

Ha sido en la mañana de este mismo 2 de agosto, en Vamos a ver, cuando Isa Pantoja ha revelado que se le había olvidado completamente que era el cumpleaños de su madre adoptiva. Al ser uno de los temas que se abordaron en el magacín matinal, la cantante de Ahora estoy mejor señaló que sólo se acordaba de dicha efeméride por estar presente en la escaleta del programa producido por Unicorn Content.

El cumpleaños de la tonadillera está lleno de expectación, puesto que su presencia en Castellón es por un concierto con el que desmentirá una cantidad de rumores que han surgido estas últimas semanas sobre su estado de salud, dado que Pantoja ha cancelado varias de sus actuaciones de su gira.

Por avatares del destino, Kiko Rivera también actuará este fin de semana en la ciudad de la Comunidad Valenciana, aunque lo hará en un escenario muy diferente. Eso sí, no impedirá que sean unos pocos kilómetros los que separen a madre e hijo. Evidentemente, no se espera tampoco un reencuentro este ambos.

“Para mí no es un día complicado, yo estoy igual. He visto que era el cumpleaños porque lo he leído en la escaleta, pero lo tengo tan asumido que es que no me había dado ni cuenta”, compartía Isa cuando le preguntaron por el aniversario del nacimiento de su progenitora.

Igual de evasiva se ha mostrado respecto a saber cómo se encuentra su madre en estos momentos. “No sé si ella está feliz, si ella ha decidido estar así es porque se encuentra bien y cómoda”, manifestaba, dejando claro que tampoco le hará llegar un mensaje mediante terceras personas, como su prima Anabel, quien está más unida actualmente a la tonadillera. “No le voy a hacer llegar ningún mensaje a través de mi prima, Anabel”, recalcaba.

Isa Pantoja recordó que el último cumpleaños de la tonadillera en el que se reunió toda la familia fue en 2019, un año antes de la pandemia. “Fue cuando estábamos todos, mi hermano, Anabel, mis sobrinos… Hace años que no lo celebra como antes”, rememoró. Adriana Dorronsoro compartió que veía a la estudiante de Derecho “muy fría” en un día tan especial.

La exconcursante de Supervivientes descartó sentir indiferencia, sino más bien resignación por la situación. “Fuera de cámaras he compartido como me siento y muchos sabéis que lo he pasado mal, pero llega un momento en el que lo asumo”, expresó. “Tampoco tengo que estar llorando toda la vida. Que la gente no me vea soltar una lágrima no quiere decir que sienta más o menos”, agregó, reconociendo así que su tristeza se ha vuelto algo interior.