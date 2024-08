Daniel Guzmán se defiende: dice que la condena por agredir a un okupa es "nula" y "absurda" y niega los hechos

Este pasado 1 de agosto se sabía que Daniel Guzmán, conocido por su papel de Rafael en Policías, en el corazón de la calle y de Roberto en Aquí no hay quien viva, había sido condenado por un delito leve de lesiones tras agredir a uno de los jóvenes que había okupado una casa de su propiedad en el distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid. El intérprete ha reaccionado a estas informaciones, rechazando haber sido protagonista de esta falta.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid condenaba al actor a pagar una multa de 950 euros. Los hechos sucedieron el 20 de mayo de 2023, sobre las 18:15 horas, tres jóvenes fueron desalojados a la fuerza de una casa que habían okupado una semana antes en el distrito de Moncloa-Aravaca. Según señalaba El Salto Diario, fueron cinco los agresores, uno de ellos sería Daniel Guzmán, propietario de la vivienda.

Al parecer, cuatro hombres y Guzmán, encapuchado, entraron por el patio de la vivienda. De los seis okupas, tres de ellos estaban en la vivienda e intentaron evitar el desalojo escondiéndose en la cocina y usando la nevera como muro. Eso no impidió que los echasen de la vivienda. Según los okupas, este grupo de hombres les dio una paliza y les retiraron las llaves de la casa. Aparentemente, en ese momento, supieron que Guzmán era uno de ellos y propietario del inmueble.

La sentencia fue dictaminada con la ausencia de Guzmán, quien no acudió a la vista. El juzgado lo condenó por un delito leve de lesiones. A pesar de esta sentencia, la cual se ha viralizado en redes sociales dadas las ideas políticas del director de A cambio de nada y Canallas (abiertamente de izquierdas, defensor de Sumar y Podemos y habiendo apoyado públicamente la okupación de viviendas), el actor ha negado los hechos en Espejo Público.

El magacín matinal habló con el actor de Menudo es mi padre y Velvet, a quien la noticia le ha pillado de viaje por Marruecos. Javi Fuentes, desde la redacción del programa, comentó que habló con el intérprete por teléfono y reprodujo sus palabras rechazando este delito por el que ha sido condenado. “Hace escasos cinco minutos hemos podido localizar a Daniel Guzmán, quien no está en España, sino en Marruecos”, comenzaba a narrar.

“Nos ha dicho que, para él, este juicio es absolutamente nulo. Cuando le preguntamos si estaba en la casa, él ha rechazado que estuviera presente. Además, señala que la denuncia nunca le llegó, nunca le había sido notificada y que todo esto es absurdo. El actor señala que tendrá que haber otra resolución, dado que no puede ser condenado por no haberle sido notificado nada”, expresaba Fuentes.

El periodista señalaba que también consultaron con fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que “confirmaron” que “Daniel Guzmán sí ha sido condenado”, pero sólo por “agredir a una persona, no a varios”. De la misma forma, las fuentes le confirmaron al equipo de Espejo Público que el actor no se presentó al juicio.

Montse Suárez desmontó cada una de las palabras de Guzmán en su intervención. “He hecho yo también mis deberes antes el Juzgado número 3 de Madrid, el que ha sentenciado al actor. Afirman que fue Guzmán fue citado en forma. La ley permite, en este tipo de procedimientos de un delito leve, que el acusado no asista al juicio y que se celebre en su ausencia. Con lo cual, Daniel Guzmán falta a la verdad con lo cotejado con el juzgado de instrucción, que hizo sus deberes”, expresaba la abogada.

Suárez fue rotunda en su opinión después, señalando que Guzmán había actuado con “cobardía”. “Tiene derecho de no acudir, siendo citado en forma. Pero no lo hizo, lo que provocó que el juez no escuchase su versión de los hechos Quizás quería evitar la foto en Plaza de Castilla. Segundo, ha tenido suerte en la condena, le ha caído poco. La condena de lesiones a una persona de los okupas no requirió una asistencia facultativa continuada”, proseguía.

“Por tanto, no fue una lesión grave. De eso, se deduce la indemnización económica y la responsabilidad civil que tiene que pagar a uno de los okupas”, expresa la letrada, afeando la “cobardía” de Guzmán a la hora de la manera en la que sacó a los okupas. A diferencia de lo comentado por Javi Fuentes, Montse Suárez afirmaba que el vídeo que los okupas mostraron al juez fue “determinante” para condenar al actor, lo que confirmaría su presencia y actuación en los hechos.