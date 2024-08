El actor Daniel Guzmán, condenado a pagar una multa por agredir a los jóvenes que asaltaron una de sus casas

Malas noticias para Daniel Guzmán (50 años). El pasado 26 de junio, el conocido actor y guionista fue condenado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por un delito leve de lesiones tras agredir a tres jóvenes que habían ocupado una casa de su propiedad situada en una zona cercana a Casa de Campo, en Madrid, según ha informado El Salto Diario.

Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2023 cuando seis personas, cinco jóvenes de unos 20 años de edad y otro sexo cercano a los 30, entraron en la vivienda de Guzmán. Todos ellos, trabajadores en profesiones precarias. Uno era cocinero en una pizzería, mientras el resto desempeñaban labores relacionadas con la carga y descarga de camiones, albañilería u otro tipo de trabajos. En definitiva, todos mal pagados.

Uno de los chicos llegó a confesar no tener otro sitio al que acudir debido a la situación que vivía: "No tengo otro lugar adónde ir. Soy profesor de ajedrez en un colegio, trabajo cuatro horas al día, pero ningún casero me acepta como inquilino porque mis ingresos son bajos", comentaba. Y es que, pese a que varios de ellos tenían trabajo, el salario precario de estos les imposibilitaba el acceso a un alquiler.

Daniel Guzmán, en uno de sus últimos eventos. Gtres

Tal y como aseguraba el citado periódico, uno de ellos pretendía hablar de manera pacífica con Guzmán, quien es aparentemente empático con este tipo de conjunto de problemas. Un hecho que podría haber sido posible puesto el actor se ha mostrado en varias ocasiones concienciado con los problemas actuales en el mundo de la vivienda.

Sin embargo, tres de los jóvenes fueron desalojados a la fuerza de la casa. Y es que entre los atacantes se encontraba Daniel Guzmán. El actor de Aquí no hay quien viva, dueño de la propiedad asaltada, agredió a los jóvenes con la ayuda de "cuatro hombres bastante fuertes".

Unos hechos que llevaron al director de Canallas a ser condenado por haber provocado en uno de los asaltantes "escoriaciones en codos, dorso del segundo dedo, cuero cabelludo, labio superior derecho, región supraciliar derecha y mejilla derecha”.

El actor se hizo con un Goya en 2016. Gtres

Además de a una multa de diez euros durante dos meses, es decir, unos 600 euros, Daniel tendrá que satisfacer al agredido la cantidad de 350 euros en concepto de responsabilidad civil. La Fiscalía, por su parte, pedía veinte euros durante el citado periodo de dos meses, el doble de lo que finalmente estimó la juez.

Qué dice la Ley

A raíz de la noticia, han sido muchos los que han mostrado sus opiniones contrarias a la condena. Sin embargo, en este tipo de situación, el dueño de la casa puede denunciar a las personas que la ocupan y abrir un procedimiento legal que puede llevar al desalojo y la condena de las personas que la han ocupado. Pero, bajo ningún concepto, tiene la posibilidad de agredir físicamente a las personas ocupantes para forzar a que se vayan ni recurrir a terceros para que lo hagan.