Álvaro Muñoz Escassi lanza una nueva reflexión en sus redes sociales que gusta a Hiba Abouk

Álvaro Muñoz Escassi (49 años) continúa acaparando todos los titulares de la prensa del corazón. A pesar de que ya ha pasado más de un mes desde que se hiciese pública la ruptura entre el jinete y María José Suárez (49), ambos siguen en boca de todos.

El cruce de dardos entre Escassi y la modelo y la continua aparición de terceras mujeres han puesto al que fuera concursante de MasterChef Celebrity en el ojo mediático. Y es que si hace unas semanas se conocía la noticia de un supuesto affaire entre el jinete y una mujer colombiana llamada Valerí, la crónica rosa colapsó tras la publicación de unas imágenes en las que Muñoz Escassi se mostraba de lo más cómplice con la actriz Hiba Abouk (37).

Fue una escapada a Tarifa lo que siguió alimentando las sospechas de una posible relación entre el jinete y Abouk. Es más, la presión fue tal que Escassi decidió intervenir en el programa Vamos a ver y apuntaba que ni él ni la actriz "estaban haciendo mal a nadie". Unas declaraciones que, aunque sin confirmar una relación entre ellos, podrían dar a entender que entre ellos hay más que una amistad.

Álvaro Muñoz Escassi durante sus vacaciones en Tarifa. Gtres

La presión sufrida por Álvaro Muñoz Escassi por los últimos acontecimientos en su vida le han llevado a verse sobrepasado por la situación en varios momentos. De hecho, llegó a asegurar en el programa TardeAR que podría tomar acciones legales con quien considerara que traspara los límites y no respetara su privacidad y la de su familia.

Desde entonces, el jinete parece haber dado un cambio radical en su manera de ver la vida y ha aprovechado sus redes sociales para compartir unas profundas reflexiones con las que el Muñoz Escassi parece haber dejado claro cuáles son sus sentimientos en la actualidad.

"Preocúpate por tu conciencia, más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que piensan de ti, no es tu problema”. Unas palabras del físico alemán Albert Einstein con la que Escassi parece haberse sentido identificado por el momento en el que se encuentra.

Álvaro Muñoz Escassi en un 'stories' de Instagram

Una publicación compartida durante la madrugada con una música de fondo que deja entrever que el jinete está centrado en él mismo y en tener la conciencia tranquila, mientras que deja que el resto siga opinando sobre su vida.

Se trata de una contundente reflexión que se suma a otra compartida horas atrás. Un vídeo de la cantante Concha Buika en el que se hace una reflexión sobre la vida: "Hoy es un día maravilloso. Me he despertado, estoy saludable, mi familia está bien. Ahora viene alguien y te dice 'tú, desgraciao' no sé qué... y tú coges y te enojas. Tú no estás siendo dueño de ti. Estás permitiendo que otra persona te dirija, estás siendo esclavo de otra persona. ¿Por qué te importa lo que piensa de ti un simple mortal?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial)

Palabras que, sin lugar a dudas, incitan a la meditación y con las que también parece concordar Hiba Abouk. Y es que, a pesar de las polémicas en las que se han visto envuelto ambos, la actriz no ha dudado en darle al botón de 'me gusta' para señalar que está de acuerdo con el jinete.

La demanda de Valerí

Mucho se ha especulado mucho sobre si Valerí, la mujer con la que Álvaro Muñoz Escassi habría tenido un affaire mientras estaba con María José Suárez, iba a tomar acciones legales contra el jinete por unas declaraciones que este realizó en una entrevista de televisión.

Ha sido el periodista Aurelio Manzano quien ha revelado recientemente en Espejo Público que la colombiana habría decidido demandarlo por unas desafortunadas declaraciones. Según el periodista, Valerí habría acudido a una notaría de Oviedo para otorgar poderes de representación y poner en marcha el proceso.