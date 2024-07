Anna Barrachina, la escudera de Álvaro Muñoz Escassi: de conocer que era su padre a sus 19 años a ejercer de 'protectora'

Álvaro Muñoz Escassi (49 años) es, a día de hoy, el protagonista indiscutible de la crónica rosa. Su ruptura con María José Suárez (49), el cruce de dardos entre ambos y la aparición de terceras mujeres en el foco informativo, lo han puesto en el centro del ojo mediático. El jinete, así, está envuelto en una polémica mediática que por ahora parece no tener fin. Él, mientras tanto, sigue su rutina con total naturalidad y refugiado en sus hijos, Anna Barrachina (29) y Álvaro (17).

En la primera, quizá por su edad, ha encontrado una escudera. "Cuando lo que más quieres está contigo. Tu también lo has estado sin tener que hacerlo", escribió Álvaro Muñoz Escassi en sus redes sociales el pasado 4 de julio, sólo una semana después de poner fin a su relación con María José Suárez.

Ahora, con la polémica más viva que nunca tras las informaciones que apuntan a un affaire entre el jinete e Hiba Abouk (37), Muñoz Escassi disfruta de una escapada a Tarifa con sus dos vástagos. "Lo más bonito es lo que tengo detrás de mí en esta foto y no salen. Gracias", confesó esta misma semana en otra publicación, dejando entrever que Álvaro y Anna son su prioridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial)

La joven artista, casi al mismo tiempo, compartió un vídeo de su progenitor, demostrando la complicidad que hay entre ambos. Un gesto que parecía ser una suerte de protección, ya que mostraba una imagen blanca del sevillano en pleno caos.

La relación, a día de hoy, es muy estrecha. Pero cabe destacar que fue hace apenas una década cuando Anna Barrachina supo que Álvaro Muñoz Escassi era su padre. Él mismo ha contado que se enteró de su paternidad cuando la joven artista tenía cuatro años. Sin embargo, ella no conoció la verdad hasta sus 19.

"Yo me enteré de que era mi hija porque me enteré, no porque me lo contara la madre, cuando tenía ya cuatro años. Yo llego un día a la cuadra donde estaba la madre y me veo a esa niña de cuatro años al lado de su hermana y veo a una niña rubia con los ojos azules y digo 'no me lo puedo creer'", confesó el jinete el pasado en enero en una entrevista en ¡De Viernes!

Al instante, Álvaro Muñoz Escassi supo que Anna Barrachina era su hija. "Cojo a la madre y le digo 'esta niña es mía'". Mercedes, progenitora de la artista, no pudo negarlo. Pero tal y como reveló el jinete el pasado enero, quiso buscar una fórmula para que la artista, entonces de cuatro años, no se enterara.

Anna Barrachina junto a Lara Dibildos y su hermano, Álvaro, en una imagen de 2017. Gtres

Desde entonces y hasta que Anna cumplió 19 años, Escassi se mantuvo muy pendiente de su hija, que vivía en Alemania, bajo la figura de un supuesto padrino. "Cuando ella decidió contárselo, se lo contó", explicó en referencia al momento en el que Mercedes Barrachina dio el paso.

Aunque ya había un vínculo entre ellos, la relación entre padre e hija se hizo mucho más estrecha tras conocerse toda la verdad. Anna Barrachina, de hecho, se mudó a España, para estar todavía más cerca de su progenitor. Así, también forjó una relación especial con Lara Dibildos (52), ex del sevillano, quien era una de las pocas que conocía la paternidad de Escassi antes de que se hiciera público.

Desde ese día, padre e hija se han mantenido inseparables. Aunque han llevado a cabo su propia rutina, se han apoyado el uno al otro según las circunstancias. Ahora le ha tocado a Anna Barrachina arropar a Álvaro Muñoz Escassi en pleno revuelo mediático. Pero cabe recordar que, así como para lo malo, han sido inseparables en los mejores momentos.

El que fuera pareja sentimental de María José Suárez hasta hace apenas unas semanas, ha sido el principal promotor de su hija cuando ella ha presentado sus colecciones y exposiciones artísticas.

Vacaciones en Tarifa

Para sobrellevar la tormenta mediática, Álvaro Muñoz Escassi no sólo ha buscado refugiarse en sus hijos. También ha querido poner distancia de por medio y escaparse con ambos a una impresionante villa.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, se trata de una casa familiar en El Cuartón Alto, con capacidad para ocho personas, lujosos espacios e impresionantes vistas al Jebel Musa. El precio por noche en los meses de julio y de agosto es de 645 euros y la estancia mínima obligatoria es de una semana