'laSexta Xplica', obligada a frenarle los pies a Gonzalo Bernardos: "No te estás portando bien. Basta"

laSexta Xplica ha vivido una de sus noches más movidas este pasado sábado 3 de agosto. Todo a raíz de la reforma de la reducción de la jornada laboral. La propuesta acordada por el PSOE y Sumar busca que, para 2025, los horarios de trabajo sean de 37,5 horas frente a los 40 actuales. Un tema que ha provocado un debate más que acalorado y que ha desembocado en que la propia presentadora tuviera que frenar a uno de los Xplicadores.

Aunque fue Afra Blanco la que aparentaba ser la más combativa de la velada, fue Gonzalo Bernardos el que se llevó una sonada bronca por parte del programa. El economista no sólo no dejaba hablar a la sindicalista, sino a prácticamente nadie del equipo, ni de la bancada de los Xplicadores ni de la de los empresarios y otros voceros de asociaciones y sindicatos ni tampoco a la misma presentadora.

Todo vino por unas palabras de David Ariza, propietario del local Rice&Bones, quien consideraba que la reducción de la jornada laboral no beneficiaría al sector de la hostelería. Es más, dudaba mucho de que fomentase la productividad empresarial, dado que él tiene un negocio de comidas cuyos horarios, precisamente, ya aplicarían esa deseada reducción de horas.

“Mi local es una anomalía porque yo doy sólo comidas, de lunes a domingo, y no ha mejorado la productividad. Lo he comprobado”; expresaba Ariza. Una declaración que hizo que la presentadora del magacín le preguntase si esa mejora en la productividad no se vería de otra manera. “¿Los trabajadores no estarán más contentos y podrán ofrecer una mayor productividad?”, preguntó Sanz. “Media hora al día no mejora la productividad”, afirmó rotundo el empresario.

Bernardos estalló, llegando a vociferar al equipo del programa por las palabras expresadas por Ariza. “Por favor, a la dirección del programa, que traiga a alguien, que hay muchísimos restauradores en España, que se gane la vida”, exclamó con un volumen que pudo escucharse en todo el plató. “Aquí todos lloráis”, agregó, gritando de una manera en la que parecía fuera de sí.

La bancada de Xplicadores de 'laSexta Xplica'.

Esto ha desatado una serie de enfrentamientos verbales que derivaron en faltas de respeto, provocando que laSexta Xplica recordase más a las tertulias de Ni que fuéramos Shhh que a la de un formato que se presupone más serio. De hecho, la reacción de Bernardos provocó que la bancada de los empresarios señalase que, justamente, el profesor universitario tenga un curso sobre cómo ejercer buenas prácticas como empresario. Una referencia que ha provocado que Bernardos estallase más.

“Oye ¡Qué mecha más corta!”, expresó Verónica Sanz, ya con cara de impaciencia. Bernardos seguía en sus trece y vociferando, provocando que la presentadora quiera que éste bajase el tono y también que abordase el tema desde otra perspectiva. “No volvamos al bucle”, expresó.

Gonzalo Bernardos en 'laSexta Xplica'.

Pero el economista seguía sin callarse. Esto provocó que Sanz tuviera que intervenir de manera mucho más seria. “Se acabó. Gonzalo, me has dicho en la publicidad que te ibas a portar bien y no te estás portando bien porque no me estás dejando hablar ni siquiera a mí. Basta, por favor”, zanjó, retirándole la palabra y provocando que sea otro de los Xplicadores el que interviniese.