Afra Blanco habla alto y claro sobre la jornada laboral: "¿Cómo llamamos a ese 48% de horas extras no pagadas?"

Noche tensa la de este pasado 3 de agosto en laSexta Xplica. El programa abordó la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas semanales en este 2024 y con la mirada puesta en 2025, cuando se fijará en las 37,5 horas. Con la CEOE todavía reacia a firmar el acuerdo con el gobierno y sindicatos, el tema provocó una discusión más que acalorada en el magacín nocturno.

El programa puso inicialmente totales con declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien decía que la reducción de jornada sería dar “12 días de vacaciones pagadas” a los trabajadores; de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que abogaba para que se aplicase; de Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, quien consideraba esta reducción una imposición y “café para todos” y que afectaría a sectores sensibles.

Verónica Sanz dio la palabra a Afra Blanco. La sindicalista se mostró especialmente beligerante en esta pasada noche. “¿Y cómo le llamamos al 48% de horas extras que los empresarios no pagan?”, cuestionaba la activista. “¿Cómo llamamos a esos 2.500 millones de euros que los empresarios no pagan a los trabajadores en concepto de horas extras? ¿Cómo llamamos a los 692 millones de euros que no ingresa la seguridad social porque los empresarios no pagan las horas extras?”, proseguía.

“¿Cómo le llamamos a eso? ¿Sabes qué pasa? Que hemos tenido que escuchar en estas semanas que esta era una medida comunista. Yo no sabía que Alemania, Dinamarca o Austria estuvieran gobernadas por comunistas. También han intentado decir que esto salía del diálogo social. ¡Claro! Pero, ¿cuántas huelgas generales hemos tenido que llevar a cabo los trabajadores de este país por decisiones unilaterales de gobiernos? ¿Dónde estaba ahí la patronal defendiendo el diálogo social?”, continuaba.

“Han pedido el acuerdo y decían que seis meses es poco tiempo para negociar una reducción de jornada. ¿Y los 50 días que necesitó Mariano Rajoy para aplicar su reforma laboral de 2012? ¿Fueron pocos o muchos días para la patronal? ¿Por qué la patronal no se quejó cuando el PP hizo las reformas de las pensiones de manera unilateral también? Nada nuevo en este lado de la trinchera, no han cambiado. Siguen igual que en 1983”, concluía.

Juani Pérez y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

Palabras que fueron rebatidas por la bancada de los empresarios. El primero en intervenir fue José Luis Azañón, propietario de la cadena de peluquerías Rizos. “No me parece una medida interesante y es una manera de ir en contra del servicio al cliente. Tiene razón Afra [Blanco] en lo referente a las horas extras no pagadas, eso sería un fraude. Pero, ¿por qué no habla de los millones de horas de absentismo laboral en España o de las bajas fraudulentas?”, inquirió el empresario.

Esto hizo explotar a Afra Blanco, quien consideraba que era “imposible” que hubiera bajas fraudulentas. “Las da un médico”, justificaba, además de considerar el absentismo como una causa de ese “exceso de horas” que se exigen cumplir. El volumen de la discusión alcanzó tan alto grado, que Verónica Sanz tuvo que intervenir.