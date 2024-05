Fuerte enganchón entre Afra Blanco y Gonzalo Bernardos por la vivienda y los jóvenes: "No puedo más, me planto"

Una semana más, laSexta Xplica ha abordado los problemas que preocupan a la sociedad más allá de la política. Tras el anterior sábado en el que José Yélamo hizo un especial sobre el 20 aniversario de la boda del rey Felipe VI y Letizia Ortiz, el programa volvía a abordar la realidad económica. En esta ocasión, se habló de un estudio que ha realizado el Banco de España que revelaba que la población menor de 45 años ha visto reducida su renta en un 4%.

El estudio refleja una clara desigualdad generacional, dado que la renta de las personas mayores de 65 años ha aumentado en un 4,5%. Asimismo, la investigación evidencia que la población mayor tiene mayores opciones de ahorro que la generación joven. Es más, se señala que apenas el 32% de las personas menores de 35 años cuenta con una vivienda en propiedad, frente al 83% de la gente mayor de 65.

El debate con los Xplicadores comenzó tenso, dado que Gonzalo Bernardos atribuyó esta situación de desigualdad a la incapacidad de la generación joven en ahorrar, dado que gastan la mayor parte de sus ingresos. “Ahorrar cuesta esfuerzo y uno no puede pegarse la vida padre y ahorrar a la vez. El sacrificio se ha perdido en sustancial medida”, expresó rotundo el profesor en Economía.

Entre los colaboradores, hubo voces que apoyaron la tesis de Bernardos, señalando que los jóvenes deciden viajar mucho a países tanto cercanos de la Unión Europea como a países más exóticos. Afra Blanco no dudó en rebatir estas informaciones. Es más, recordaba que ese estudio incluía a población entre 35 y 45 años, lo que ya no se puede catalogar como generación joven.

“Todos aquellos que hoy habéis insultado a los jóvenes de este país, diciendo que se van de viaje. Con todo el respeto del mundo, vais y se lo comentáis a una persona de 43 años, que no es joven. El Banco de España está diciendo que ese individuo está en la misma situación de pobreza que la generación Millenial o la Zeta. Vais y se lo decís”, les espetaba.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Le comentáis: ‘¿Sabes qué pasa? Es que te lo gastas todo viajando a Japón, a Australia, a Nueva York, a París… A ver si ahí tenemos tanta valentía”, proseguía la sindicalista cuando fue interrumpida por Gonzalo Bernardos, quien ya había interrumpido anteriormente tanto a Blanco como a otros tertulianos. “¿Puedo seguir? Cada vez que hablo, me interrumpe Gonzalo”, exclamaba visiblemente molesta a Yélamo.

“Lo que se gasta ahora es muy superior a lo que se gastaba la gente hace 20 años”, le insistía el economista. “Ha perdido su turno de palabra por todo lo que nos ha interrumpido a todos, digo yo, ¿no?”, señalaba la sindicalista, quien prosiguió con su discurso”.

“¿Me dejas acabar?”

Se dirigió a Mercè, una enfermera de la generación de la madre de la colaboradora. “Mi madre es también enfermera y son compañeras del mismo centro de trabajo. Tú, entonces, como bien has señalado antes, pudiste generar una familia y tener tus cuidados y una vivienda. Mi madre, igual. Ahora, una de mis mejores amigas es enfermera. Ella trabaja… pero ve que no puede emanciparse”, argumentaba.

Celia Ferrero y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Según el Banco de España, el factor que más desigualdad genera entre las distintas generaciones es la vivienda”, comentaba la sindicalista. Una vez más, Bernardos volvía a interrumpirla. “¿Por qué?”, le preguntaba. “Oye, por favor, ¿me dejas acabar? Son ya dos veces seguidas las que me interrumpes. Es inaudito”, exclamaba, lo que provocó que Yélamo tuviera que intervenir para que Blanco terminase.

“Concretamente en materia de vivienda, la propiedad de tenerla o de carecer de ella. Ese es el factor que me gusta destacar. Dado que, a pesar de que tenemos visiones diferentes, en este punto coincidimos”, proseguía. A pesar de las advertencias, Bernardos interrumpió de nuevo a la sindicalista. “¿Y qué han hecho los sucesivos gobiernos?”, le espetó.

“Mira, no puedo más. Hago una huelga, me planto”, dijo la colaboradora, tremendamente cansada de las interrupciones de su compañero. Yélamo volvió a poner orden. “Me gustaría que no nos pusiéramos trampas, que no señaláramos constantemente a los menores de 25 años. Ejemplo de ello es la valentía que tenéis algunos de vosotros de señalar esos viajecitos. Decídselo a alguien de 43 años”, finalizaba.