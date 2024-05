Pepe Navarro, rotundo sobre cómo se trató el Caso Alcàsser en los medios: "Mostramos que se hizo todo mal"

Aunque Pepe Navarro está muy presente en televisión, recientemente fue uno de los concursantes de El desafío en Antena 3 y ha sido invitado a programas de entrevistas como Mi casa es la tuya o el extinto Viernes Deluxe. Sin embargo, el periodista ha mostrado su talento y otras dotes como el canto o ha hablado de su vida personal. Por ello, ha sorprendido que hablase de su vida profesional en un programa.

Ha sido en la cadena autonómica TV3, en el talk show Col·lapse, donde ha hablado de su trayectoria profesional, donde no dudó en hablar orgulloso de formatos emblemáticos que lideró como Esta noche cruzamos el Misisipi o La sonrisa del pelícano. “Me siento muy orgulloso de lo que hice. Llevamos el rock and roll a la televisión. Hicimos rock and roll televisivo”, expresaba a Ricard Ustrell.

Efectivamente, ambos fueron late shows tremendamente populares, en un momento en el que la franja del prime time era mucho más temprana de lo que es actualmente y había opción de contar con formatos novedosos en la última franja de la noche. Eso sí, Navarro no ha estado alejado del foco de la polémica. En el caso de Esta noche cruzamos el Misisipi, el late show estuvo marcado, entre otras controversias, por cómo se llevó el caso Alcàsser.

[Pepe Navarro: “Creo que los Javis no fueron justos con cómo trataron al ‘Misisipi’ en la serie de la Veneno”]

Cuando Ustrell le preguntó sobre el tema, Navarro no dudó en defender en cómo se gestionó la información de uno de los asuntos que más ha marcado la crónica negra española contemporánea. De hecho, el presentador nacido en Córdoba y criado en Sabadell ha argumentado que fueron los medios de comunicación los que dejaron en evidencia al cuerpo policial, dados los múltiples fallos que hubo en la investigación.

“No me arrepiento. Alcàsser demostró el gran fiasco que hizo la justicia. Hace un año que se han encontrado huesos donde se encontraron los cadáveres. Se hizo todo muy mal. Si sigues todo el proceso, verás que se hizo todo muy mal. Nosotros, los medios, destapamos el estupor que nos provocaba”, justificaba.

Varios analistas han llegado a tildar que la cobertura que se hizo del caso Alcàsser fue el nacimiento de la ‘telebasura’ en el audiovisual español. Así lo han reflejado documentales analizando el asunto y los llamados ‘True Crimes’. Preguntado sobre esto, Navarro insistía en su defensa.

Pepe Navarro en 'Col·lapse'.

“Esto es información, una información que es límite, pero que atiende a las reglas del juego, que son la Constitución y el Código Penal. Y no nos lo saltamos. Nunca hicimos espectáculo. El entorno de esta cuestión era gente muy especial”, expresaba a Ustrell.

Un gag sobre Pujol

En otras polémicas, Navarro recuerda cómo Jordi Pujol provocó que le cerrasen un programa en Antena 3. Fue en 1994, cuando conducía el magacín matinal Todo va bien en Antena 3, cuando le encargaron liderar un espacio nocturno, Estamos todos locos, que se veía los sábados.

“La primera expulsión que tuve en mi vida fue gracias a Jordi Pujol cuando hacíamos 'Estamos todos locos'. Era una época que dijo cosas bastante interesantes y nosotros hicimos comedia. Esto fue en el cuarto programa. El quinto ya no volvió salir. Nos dijeron que volvería y un día estábamos grabando en plató un gag de Pujol y nos lo prohibieron”, revelaba, recordando que “Antonio Asensio era muy amigo” del expolítico catalán.