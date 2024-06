'Supervivientes' ya tiene a sus finalistas: 13 votos dejan con la miel en los labios a uno de los favoritos a la victoria

Nunca antes había ocurrido algo así en la historia Supervivientes. Los espectadores vivieron este domingo un reñidísimo duelo entre dos de los favoritos a llevarse el triunfo final, Gorka Ibarguren y Rubén Torres. La balanza se decantó por sólo 13 votos, por lo que el programa tuvo que recurrir a las centésimas para resolver la expulsión.

Rubén Torres puso un pie en la gran final de este martes gracias al 50,003% de los apoyos. Por lo tanto, el 49,997% restante fue insuficiente para que Gorka accediera también a la última gala. Una circunstancia que Sandra Barneda no paró de repetir una y otra vez al público de Telecinco.

"Está tan ajustado chicos, que hemos tenido que ir a decimales. ¡Esto no había pasado nunca!", dijo Sandra Barneda instantes antes de anunciar el nombre del cuarto finalista. "Durante la publicidad hemos tenido que recontar los votos porque entre el finalista y el expulsado hay solo 13 votos de diferencia".

Los semifinalistas de 'Supervivientes 2024' este domingo.

Con este resultado, Gorka volvía a vivir algo parecido a su participación en la versión que hizo TVE de El conquistador. El vasco terminó su participación en la gala previa a que se anunciaran los finalistas del reality.

Pese al golpe que puede suponer quedarse con la miel en los labios, el instructor de apnea demostró fair play: "Estoy súper orgulloso de que pase a la final [Torres]. Le quiero dar las gracias a toda la audiencia, a todo el mundo que nos ha seguido, que nos ha dado su cariño", dijo.

IM-PRESIONANTE #SVSemifinal marcando MÁXIMO para en la noche del domingo con un 19.6% de cuota, 1.429.000 y 3.438.000 espectadores únicos

Supera el 30% en su parte final



— Dos30' (@Dos30TV) June 17, 2024

El concursante también quiso terminar con las especulaciones: "Si alguien cree que no es real o que detrás de las cámaras nos dan de comer, quiero decir que esto es 100% real. Es la aventura más heavy que he hecho en mi vida. La he disfrutado, no estoy triste porque me voy a casa con lo que más quiero".

Torres no sólo se convirtió en el cuarto finalista in extremis. El bombero se colgó el collar de líder -es el concursante que más veces lo ha hecho este año- después de resistir a la Noria Infernal. De esta forma, se salva así de las últimas nominaciones. Pedro García Aguado, Marieta y Arkano deberán luchar hasta el último momento.

En términos de audiencia, Supervivientes. Conexión Honduras se despidió con récord con un gran 19,6% de cuota de pantalla y 1.429.000 espectadores de media. La gala pilotada por Sandra Barneda y Laura Madrueño llegó a picos del 30% en su último tramo, tal y como informa Dos30' en base a los datos de Kantar Media.