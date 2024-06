Terelu Campos se sincera y desmiente a Kiko Hernández: "Es falso que me hayan estafado 50.000 euros"

Los enfrentamientos entre Terelu Campos y sus antiguos compañeros en Sálvame continúan. Entre respuestas entre cadenas, dado que la comunicadora ejerce actualmente como colaboradora en dos programas de La 1, la televisiva ha desmentido las informaciones que se vertieron sobre ella en Ni que fuéramos. En el magacín de Canal Quickie, Kiko Hernández llegó a decir que le habían estafado 50.000 euros a la hija de María Teresa Campos.

Con la polémica comenzada tras las críticas de Belén Esteban a su antigua compañera en el plató de Late Xou, el enfrentamiento sigue viviendo nuevos episodios. Lo último vino por lo comentado por el marido de Fran Antón, quien aseguró en el magacín que emite Ten TV que a la madre de Alejandra Rubio le habrían estafado 50.000 euros, presuntamente, para un proyecto que no llegó a materializarse y cuyo monto no fue retribuido.

Este pasado 15 de junio, fue en D Corazón donde la periodista quiso desmentir las informaciones que se habían dicho sobre ella. Todo comenzó cuando Jordi González le preguntó a Campos si le habían “estado dinero”. La colaboradora respondió de manera contundente: “No lo sé, debe ser que lo saben otros”. Unas palabras que, sin duda, iban dirigidas hacia sus antiguos compañeros en Sálvame.

La exconcursante de MasterChef Celebrity siguió aclarando sus palabras. “Yo no he dicho que nadie me deba dinero. He dicho que no lo he prestado”, especificaba. “Me molesta hablar de esto muchísimo porque es incómodo y porque tal y como se ha dicho es totalmente incierto. Por lo menos pido que cuando se cuenten las cosas se cuenten como son”, compartía, debido a que Jordi González le insistió en el tema.

Campos aprovechó para lanzarle una indirecta muy directa a Kiko Hernández. “Por lo menos que ese compañero diga el nombre de la persona, sé valiente que es tu amigo, ¿por qué no lo nombras? Es tu amigo, nómbralo. Pero tú, no tu compañero. No le digas a tu compañero que cuente. No, cuéntalo tú”, expresó dirigiéndose a éste y al resto de colaboradores del programa producido por Fabricantes Studio.

Terelu Campos en 'D Corazón'.

“Es mentira, totalmente falso que alguien me haya pedido a mí 50.000 euros o que yo le haya prestado a alguien 50.000 euros”, dijo de manera tajante. El presentador barcelonés volvió a sacar el tema este domingo 16 de junio. “¿El monedero bien? ¿No te faltan 50.000 euros hoy?”, le preguntó con tono irónico. Campos siguió el juego y respondió con el mismo tono ácido: “De momento no, pero vamos, si alguien me los quiere dar estoy dispuesta”.