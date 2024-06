La tajante respuesta de Terelu Campos a los ataques Belén Esteban y 'Ni que fuéramos': "Igual, no me quieren tanto"

El ataque de Belén Esteban a Terelu Campos en Late Xou, el programa de Marc Giró, siguen dejando consecuencias. La de Paracuellos lanzó un sonoro dardo a su antigua compañera en Sálvame en el plató del formato emitido por RTVE Play y La 2. En este arremetió contra la comunicadora, por no “estar” a su lado “cuando había que estar” y dejando bien claro que “no se la espera” en el magacín producido por Fabricantes Studio.

La periodista respondía desde su puesto de colaboradora en Mañaneros, donde también estaba ejerciendo de tertuliana Lydia Lozano. Lejos de que la polémica se apagase, se avivó aún más cuando la hermana de Carmen Borrego declaró que la creadora de la marca Sabores de la Esteban tenía una situación profesional distinta respecto al resto de compañeros de Ni que fuéramos. Una situación ‘privilegiada’ que provocó una serie de comentarios que fueron muy criticados en el espacio que conduce María Patiño.

Con Kiko Matamoros yendo a degüello contra su antigua compañera, llegando a decir que se sentía “traicionado” por ella y que el viaje a Miami y México por el docu-reality Sálvese quien pueda marcó “un antes y un después” en su relación. “Nosotros nos vamos a hacer el programa de Netflix y ahí empieza un roce, porque no entiende que yo le haga determinadas bromas o comentarios”, explicaba este pasado viernes 31 de mayo.

“[Fue] un problema conceptual. Ella pensaba que íbamos allí a buscar trabajo y no quería trasladar la imagen de Sálvame. Iba a ver si surgía una oportunidad laboral y a mí eso me pareció ridículo. Ella viajaba con la idea de descubrir un nuevo mundo, como Cristóbal Colón, y de lo que se trataba era de todo lo contrario, de hacer un reality. Ahí empezaron los conflictos”, compartía ante la atenta mirada de Patiño, quien le acompañaba en el sofá.

Con Belén sintiéndose “herida” por las palabras de la que considera también su amiga, Terelu quiso aclarar sus comentarios. “Jamás establezco ninguna competitividad con ningún compañero, ni económica ni profesional”, ha explicado durante su presencia en D Corazón en este sábado 1 de junio. Visiblemente molesta, quiso destacar que esa diferencia es porque Belén Esteban “lo vale”.

“Entiendo que cada uno tiene su valor y su precio. Entiendo que las condiciones de Belén hayan sido siempre diferentes a las nuestras y no las critico. Simplemente, constato una realidad”, proseguía en su comentario. “Belén aporta muchísimo a la hora de hacer un programa de televisión”, argumentaba. “A lo mejor Belén tiene un compromiso que yo no tengo”, añadía.

"Cada uno tiene su valor"

Aquí destacaba que la relación laboral entre Fabricantes Studio y la de Paracuellos era distinta a la que tenía ella con la productora heredera de La Fábrica de la Tele. “Yo me he buscado la vida desde el primer momento. Entiendo que hay personas que siguen vinculadas contractualmente, yo no lo estoy”, especificaba. En ese sentido, puede referirse a la renovación que hizo ‘la Princesa del Pueblo’ de su contrato de larga duración con la extinta compañía.

“Eso de que no se me espera, a lo mejor no me espera Belén”, añadía Campos en su declaración, dejando claro que no tiene “el más mínimo problema” con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, fundadores de Fabricantes Studio, algo que ya había dicho en Mañaneros. La madre de Alejandra Rubio defendía que ella “va con la verdad por delante”. “¿Qué quieren seguir liándola? Pues que la líen, es que me da igual”, advertía.

Jordi González quiso que la intervención de su compañera en el magacín matinal de La 1 terminase en un tono conciliador, aludiendo al cariño que se profesan ambas, a pesar de las rencillas. “Igual no me quieren tanto, cariño, qué le vamos a hacer”, respondía Terelu. “Ella piensa que yo tengo un compromiso o que debo algo a alguien y yo pienso que estamos en paz. Algunos, estamos en paz”, añadía.