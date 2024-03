El rifirrafe entre Afra Blanco y Gonzalo Bernardos en 'laSexta Xplica' que obliga a intervenir a José Yélamo

Como cada sábado, laSexta Xplica abordó tanto temas políticos, como sociales que preocupan a la opinión pública. En esta ocasión, se volvió a poner el foco en la vivienda y en cómo la Ley de la Vivienda ha repercutido en la merma de oferta de viviendas en alquiler. De hecho, el programa mostró cómo es tema que preocupa cada vez más a la ciudadanía española, aumentando en un 7,9% según el CIS.

Según Idealista, el alquiler en España ha subido un 10,1% de media, siendo superior en provincias como Madrid (13,6%) y Barcelona (12,4%). Es más, hay provincias como Segovia donde se ha disparado un 24,6% o en Valencia o Palma de Mallorca, donde asciende al 21% y 20,2% respectivamente.

El formato mostró cómo en la comunidad autónoma de Cataluña, donde ya se han declarado áreas tensionadas, se ha producido una merma de la oferta de alquiler a largo plazo, aumentando las viviendas que se ofertan como alquiler de temporada se han disparado un 90%. Gonzalo Bernardos comenzó su intervención señalando en cómo se está pensando en el inquilino extranjero, con mayor disponibilidad económica, no tanto el perfil de turista, sino de ‘expatriado’.

Aunque su argumento tenía parte de razón, eso no evitó que se enfrentase a Carmen Arcarazo, portavoz del Sindicato Llogateres Cataluña, quien denunciaba estas malas praxis y pedía una mayor regulación en lo referente a alquiler temporal. El programa mostró cómo Diego Nister, un influencer que se quejaba de cómo, a pesar de contar con un buen salario, no le dejaban ser inquilino debido a su edad y a pesar de tener a sus padres como aval.

Tanto Javier Díaz-Giménez como Gonzalo Bernardos interrumpían al influencer, afeándole la intención de querer vivir en el centro de Madrid. Nister denunciaba que se estaba encontrando pisos excesivamente pequeños por lo que pedían 1.120 euros mensuales.

Diego Nister y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

Esto provocó la intervención de Afra Blanco, quien no dudó en apoyar al creador de contenidos. “Te has explicado de maravilla y aquellos que te hemos querido entender, lo hemos hecho. Todos los que hemos buscado piso en Madrid, compartimos lo que tú has explicado. A mí me ha pasado tres cuartas partes más de lo mismo que a ti y en Atocha, la cosa está complicada”, apoyaba.

La sindicalista citó a Yolanda Alba, presente en el plató y quien ha denunciado varias veces en el programa cómo su hipoteca variable ha provocado que el precio de su vivienda llegase a triplicarse. Blanco recordó la famosa frase que se dijo durante la crisis: “vivimos por encima de nuestras posibilidades”. “Fue un fake que nos metieron”, proseguía antes de ser interrumpida por Bernardos, quien hablaba por lo bajini diciendo que “todo era mentira”.

'laSexta Xplica'.

“Dejad que termine Afra y no habléis por detrás, que parecéis nuevos”, exclamo José Yélamo. La sindicalista volvió a argumentar sus frases, denunciado que “la mayoría de la población de clase trabajadora que está firmando hipotecas, seguramente se jubilará pagándolas aún”, dado que “las personas que están entrando en su primera hipoteca, lo están haciendo con 41 años”. Bernardos volvió a interrumpirla, lo que hizo que Blanco tuviera que encararse a él. “¿Puedo seguir? Lo que no puede ser es que os haya escuchado a todos y tengáis la constante manía de cortarnos a todos aquellos que pensamos distinto a vosotros”, le respondió la sindicalista.

Tras terminar su argumentario, Yélamo dio la palabra a Yolanda Alba, a la que le interrumpía constantemente Bernardos. La mujer comentaba que había llegado a un acuerdo con su banco para poder pagar su hipoteca de forma sostenible. Eso sí, declaró que terminará de pagar la vivienda con 79 años.

Bernardos le cortó y Yélamo, cansado, tuvo que poner orden de nuevo. “No queráis hacer de apuntador, que para eso estoy yo. Y no querías intervenir cada vez que habla un invitado. De verdad, insisto, me estáis cansando”, exclamó el presentador. Alba pudo seguir comentando cómo está gestionando una hipoteca que pasará de 14 a 24 años.