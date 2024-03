Afra Blanco culpa al PP de la precariedad laboral de los jóvenes en 'laSexta Xplica': "Trajeron el neoliberalismo"

Otra noche más, laSexta Xplica no sólo se centró en el caso Koldo, la ley de Amnistía o el caso del fraude fiscal de la pareja de Ayuso; sino que también abordó temas sociales que preocupan a la opinión pública. En esta ocasión, se debatió sobre la precariedad laboral que vive la población joven bajo la pregunta de por qué no llega a fin de mes. Por supuesto, Afra Blanco no sólo volvió a ser una de los Xplicadores más combativos, sino que lanzó un sonoro zasca al PP.

Con trabajadores jóvenes que ofrecieron sus testimonios sobre su situación laboral, el programa debatió sobre las posibles causas. Antes de la intervención de la sindicalista, habló Gonzalo Bernardos, quien consideraba que uno de los motivos está en la desigual “distribución de la renta”. “Cada vez hay más ricos y la clase media se ha empobrecido notoriamente. Se ha puesto en marcha la economía low cost”, razonaba, para hablar de cómo el foco está en la excesiva temporalidad.

“Los empresarios han ido a reducir los costes en las empresas con el personal. Teniendo más temporales, trabajo parcial, contratos por horas”, argumentaba el economista, quien añadía que consideraba que deberían pagarse “mejor” las horas extra. “Sería algo que me gustaría”, añadía.

[Fuerte enganchón entre Afra Blanco y Díaz-Giménez por las palabras de Yolanda Díaz sobre la hostelería]

Tras su intervención, fue el turno de Afra Blanco. La sindicalista puso el ojo en los empresarios, atizando algunas de sus prácticas en lo relacionado a las ofertas de trabajo, donde consideraba que debería anunciarse el sueldo neto y no el bruto. “En las ofertas de trabajo, ¿normalmente encontráis el salario en neto o en bruto? Lo digo más que nada porque vosotros también contribuís, los trabajadores también”, exponía.

La sindicalista señalaba también cómo la vida laboral cotizada se había mermado en la población joven en los últimos años. “La persona mayor que venga a deciros que 'ellos también vivieron lo mismo': miente”, afirmó contundente. “Dato mata relato, las personas que entran en un mercado laboral entre el año 2001 y 2010, el 37,5% tuvieron más del 50% de su vida laboral cotizada. En el período 2011-2018, solo el 3,3%”, argumentaba.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

Fue en ese momento cuando Blanco enfocó la situación y echó la culpa a las políticas laborales del PP. “¿Qué pasó por el medio?: neoliberalismo, reforma laboral del Partido Popular”, exclamó. “A los jóvenes, aquello que ya sabéis, estad organizados cuando entráis en sectores de actividad con derechos. Los derechos no se regalan, los derechos se conquistan”, proseguía.

Eso sí, la sindicalista volvió a mirar a la bancada de los empresarios presentes en el plató, señalando que deberían mirar “a Europa”. “Tienen jornadas más reducidas, salarios más altos y las horas extras, por cierto, las pagan por encima de la ordinaria”, zanjaba.