Fuerte enganchón entre Afra Blanco y Díaz-Giménez por las palabras de Yolanda Díaz sobre la hostelería

Era evidente que las polémicas palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre imponer restricciones al horario de la hostelería y la restauración iba a ser uno de los puntos a tratar en la sección de los Xplicadores en laSexta Xplica. El líder de Sumar lanzó unas declaraciones en las que exclamaba contra la permisividad horaria que existe en España sobre el cierre de restaurantes y bares. Unas palabras que han sido analizadas, así como la respuesta de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tanto el ataque a la hostelería de Díaz como las palabras de defensa de la libertad horario de Ayuso se comentaron en el programa de José Yélamo. Por supuesto, Afra Blanco volvió a ser una de los comentaristas más combativos. La sindicalista exclamó, a pesar de que no había que “generalizar”, señalaba que “el dato mata al relato”, para después atacar a la líder del PP en Madrid.

“El INE ha hablado. A la señora Ayuso directamente decirle que no hay libertad sin respeto al derecho y que un entorno de trabajo seguro y saludable es un principio y un derecho fundamental en el trabajo”, exclamó, criticando que se haya optado por aumentar las horas extra y no se contraten a más trabajadores para cubrir el exceso de horario.

“Han aumentado un 21,2% las horas extras que se realizan en la hostelería desde el año 2012. Han aumentado en un 88% el número de trabajadores en la hostelería que hacen horas extras y que, por lo tanto, han prolongado la jornada laboral”, argumentaba Blanco, no entrando a hablar sobre las empresas que no contabilizan las horas extra de sus trabajadores, no pagándoselas.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Esto significa que aumenta un 35% el riesgo de accidente cardiovascular, un 17% el riesgo de fallecimiento y un 41% el riesgo de accidente por fatiga con respecto a aquellos trabajadores que están trabajando 35 horas”, proseguía en su discurso, llevándose la crítica al terreno político y alejado del análisis de Yolanda Díaz o las palabras de Ayuso.

“Te voy a decir lo que dijo Fátima Báñez, la ministra de M. Rajoy. ¿Sabemos todos quién es M. Rajoy? Bueno, por si acaso no lo sabemos: Mariano Rajoy, el del Partido Popular”, señaló. “Dijo que la jornada laboral tenía que acabar a las 18:00h. ¡No se lio tan gorda, eh!”, añadía. Unas palabras que provocaron la rápida intervención del economista y profesor de Economía del IESE.

Los Xplicadores en 'laSexta Xplica'.

Díaz-Giménez, quien ha solido ser especialmente beligerante con Blanco en la mayor parte de sus intervenciones, no dudó en responderla duramente. “¿Y la tuya Afra, cuando acaba? Acaba cuando tú quieres que acabe [la jornada]. Quieres prohibir a los demás lo que no haces tú”, le espetó el economista, viviendo un fuerte enganchón con la sindicalista.

“Lo que quiero es que no se explote a los demás. Supongo que te estarás refiriendo, y no estarás defendiendo, que se explote a los trabajadores”, le respondió con el mismo tono. “El respeto al derecho laboral, si el convenio te marca una jornada, se tiene que cumplir. Respeto al derecho”, proseguía. “Yo, te aseguro, que en mi jornada cumplo”, sentenciaba antes de que se prosiguiese con la intervención de otros colaboradores.