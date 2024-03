Athenea Pérez se postula como una de las favoritas para ganar 'Bailando con las estrellas' con un nuevo récord

La novena gala de Bailando con las estrellas ya va perfilando perfiles como favoritos a la victoria de esta segunda edición del talent, la primera en Telecinco. Por un lado, el público sigue mostrando su predilección por Bruno Vila, uno de los Mozos de Arousa de Reacción en cadena. Por el otro, el jurado se encuentra dividido entre Adrián Lastra, María Isabel y, por supuesto, Athenea Pérez. La Miss Universo España 2023 ha vuelto a cautivar y ha logrado un pleno de máxima puntuación con un chachachá.

Acompañada por Sergi Pedrós, la modelo murciana deslumbra con una versión chachachá de Dímelo, de Marc Anthony. Favorita desde el inicio del concurso, ha conseguido por cuarta vez ser la participante mejor valorada de la noche, tras haber encandilado previamente con un tango, una samba y un jive. No tenía fácil defender este baile latino, puesto que el jurado es muy exigente con la reina de la belleza.

Es más, el propio jurado considera que debe pulir algunos aspectos que todavía son su principal punto flaco. “Nos tienes que emocionar, tienes que transmitir más”, le señalaban desde la bancada de los expertos la semana pasada. Perfecta en la técnica, su debilidad es justa esa. Con el chachachá, Athenea y Sergi han sabido transmitir la sensualidad del baile, provocando más de un suspiro entre el público. Un número que ha sabido encontrar compenetración y con el que la modelo ha demostrado que está puliendo su principal punto débil.

Algo que comentó Julia Gómez Cora desde la bancada del jurado, quien no dudó en alabar cómo la Miss Universo ha transmitido esa sensualidad que el chachachá demandaba. “Acaba de subir muchos grados el termómetro del plató”, dijo, provocando que varios de sus colegas le dieran la razón. “Me ha parecido el baile más sensual hasta la fecha”, agregaba.

Por ello, el jurado le dio la máxima puntuación posible, cinco dieces, logrando así un total de 50 puntos, su mejor marca hasta la fecha. De hecho, supera así los 47 puntos que logró en la novena gala, en la que deslumbró al bailar una versión foxtrot de Just the Way You Are de Bruno Mars. De esta forma, la modelo planta cara a Adrián Lastra, otro de los favoritos de esta segunda edición, que justo obtuvo el pleno de 10 en la anterior gala, en la que bailó una elegante versión vals de Hijo de la luna de Mecano.

Jesús Vázquez, Athenea Pérez y Sergi Pedrós en 'Bailando con las estrellas'.

La cara opuesta de la gala la ha tenido Elena Tablada. A pesar de ser salvada de la expulsión, dado que el eliminado fue el exfutbolista Miguel Torres, la mala relación que tiene con su maestro de baile, Adrián Esperón, ha terminado afectando al baile, quedando con la segunda peor puntuación del jurado de la noche y yéndose a la zona de peligro, junto con Mala Rodríguez y Álvaro Cuenca.

Tales son las fricciones que su compañero de baile ha pedido dejar la competición. “Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo, podría decirse que no sirvo como su maestro. Así me lo ha dicho esta semana”, dijo. Será la semana que viene cuando se sepa si Elena Tablada o Mala Rodríguez se conviertan en las expulsadas del concurso.