La 'jocosa' pregunta a unas concursantes de 'Atrapa un millón' por la que han perdido 200.000 euros

Sin duda, esta temporada de Atrapa un millón está dejando momentazos en lo referente a cómo los concursantes pierden el bote con preguntas aparentemente sencillas. Con la memoria en la que dos participantes perdieron 275.000 euros sobre una pregunta relacionada con el tamaño del cerebro de los hombres, se ha vivido otra situación similar: otras dos concursantes se no han hecho con el bote de 200.000 euros ante una pregunta cuyas posibles respuestas resultaban de lo más surrealista.

Este pasado sábado 25 de marzo, entraron a concursar Pilar y María, madre e hija. Las dos han sabido jugar bien sus cartas hasta las últimas pruebas. Tras quedarse con un bote de 200.000 euros tras responder a la pregunta de “¿qué les pasa a los astronautas en el espacio?”, dejando la mayor parte del dinero en la opción “roncan menos” y algunos fajos en la de “duermen más”, llegó una pregunta de lo más surrealista y jocosa.

Ambas debían elegir entre dos opciones, “alimentos” o “en la boca”. Finalmente, se decantaron por la segunda. Había dos posibles respuestas que provocaron más de una risa nerviosa: “mamón o chupón”. La pregunta era la siguiente: “¿cuál es la otra manera de llamar a un diente de leche?”

Mientras que Pilar, la madre, se decantaba por “chupón”, María consideraba que podía ser más acertado la de “mamón”. Ambas comentaron por qué pensaban que su respuesta era la correcta. Finalmente, la experiencia de Pilar fue lo que hizo que todo el bote de los 200.000 euros fuese para la opción “chupón”.

No obstante, la hija no estaba del todo segura. María reflexionó en por qué tendría sentido en que se refiriesen al diente de leche como “mamón”. “Los niños pequeños son los que amamantan, puede tener cierta relación”, explicaba. Y, claro está, no andaba muy equivocada. La rendija se abrió en la palabra “chupón”, llevándose todo el bote de los 200.000 euros.

'Atrapa un millón'.

Según la RAE, un “diente mamón” es un diente de leche, funcionando como sinónimos. Una pregunta de lo más surrealista y hasta graciosa, pero que ha provocado que madre e hija volviesen a casa con las manos vacías. Eso sí, ambas le aseguraron a Juanra Bonet habérselo pasado genial en el concurso.

Atrapa un millón se ha quedado con la medalla de bronce en este pasado sábado 25 de marzo. El concurso obtuvo un 10,2% de cuota y 1.082.000 espectadores, quedándose por detrás del cine de La 1, que lideró con The Upside, al obtener un 11,4% de share y 1.225.000 televidentes, y por detrás de Bailando con las estrellas, que firmó un 10,7% de share, aunque tuvo una menor media de seguidores, 884.000, al extenderse más en el tiempo.