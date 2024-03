Polémica en 'Bailando con las estrellas': Borjamina de los Mozos de Arousa defiende a Bruno Vila de las críticas

Bailando con las estrellas sigue su camino y este pasado sábado 23 de marzo ha vivido una doble expulsión. Si al inicio de la gala fue Elena Tablada la que tuvo que decir adiós, tras vivir una polémica al tener que cambiar de compañero de baile y maestro por no entender con el anterior, fue la segunda expulsión la que provocó una polémica. Las redes se han mostrado indignadas por el “injusto” voto del público que ha salvado una gala más a Bruno Vila, el popular Mozo de Arousa de Reacción en cadena.

Cada vez van quedando menos participantes y el nivel de exigencia del jurado es mayor. De ahí, que parte de los espectadores estén mirando con malos ojos que sea el propio público el que salve cada noche al joven gallego, a pesar de ser el concursante con peor rendimiento y con las notas más bajas del jurado.

En esta undécima gala, Bruno obtuvo la peor puntuación del jurado, con apenas 27 puntos, siendo el 7 de Boris Izaguirre la nota más alta. A pesar de ello, la aplicación de MiTele, en la que vota el público, lo salvó de la zona de peligro. Por lo tanto, podrá seguir en el concurso una semana más. Ahora bien, el televoto trastocó completamente las puntuaciones, hasta el punto de despertar la indignación de parte del público.

Con abucheos entre el público, los nominados para irse fueron Mala Rodríguez y José Manuel Pinto, quienes eran los siguientes con peor puntuación en la tabla. Ahora bien, lo que despertó del todo la indignación fue el que el televoto envió a zona de peligro a Athenea Pérez, quien había logrado la máxima puntuación por segunda vez consecutiva y es una de los concursantes con mejor rendimiento de la edición.

La mecánica de la doble expulsión provocó que el segundo que se marchase en la noche fuese Pinto. Sin embargo, Mala Rodríguez y Athenea Pérez van a tener que enfrentarse a un último baile la semana que viene, para que sea el jurado el que decida cuál de las dos se irá. Dado el alto rendimiento de la Miss Universo, favorita a la victoria, ya el jurado expresaba su rechazo a que fuesen los tres concursantes los que estuvieran en la terna de nominados.

Marta Blanco y Bruno Vila en 'Bailando con las estrellas'.

La indignación se trasladó a las redes, donde se pidió que se cambiara la mecánica, incluso llegando a acusar al programa de “tongo”. Ahora bien, eso no ha impedido que surjan voces a favor, como la de Borjamina, su compañero en el concurso presentado por Ion Aramendi. Y es que en la undécima gala hubo una serie de situaciones que no gustaron nada a su compañero.

Y es que antes de que se lanzase a la pista de baile, Valeria Mazza le mostró un vídeo en el que sus compañeros ponían en cuestión de que el gallego continuase concursando, dadas sus bajas calificaciones por parte del jurado. El joven de 23 años no daba crédito a unas palabras que, sin duda, condicionaron cómo se sentía a la hora de enfrentarse al baile.

"Lo injusto es que tú sigas aquí en un programa 11"

“Esto no me está haciendo pasar buenas semanas mentalmente. Yo venía a pasármelo bien, como todos, y me parece injusto que me pongan en una situación que no me lo permita. Si me quieren echar, que me echen, pero que me dejen pasármelo bien, aunque sea yéndome por la puerta”, comentaba para después bailar una versión quickstep de Besos de El Canto del Loco, por la que fue apoyado por el público. El jurado fue mucho menos animoso con su baile.

'Bailando con las estrellas'.

“Estamos en la semana 11 y de la primera semana a esta tu postura no ha mejorado. Así que no veo una evolución. Si te sigues equivocando en los pasos, no hay evolución”, dijo Gorka Márquez. “Dices que somos injustos y lo injusto es que tú sigas aquí en un programa 11. Se han ido parejas que bailan mejor que tú”, dijo de manera más brusca Julia Gómez Cora.

“Valoro tu valentía de aceptar venir a un programa de baile, sobre todo mientras haces otro, pero Valeria acaba de anunciar que tienes más días de grabación [dada la ampliación de Reacción en cadena a los fines de semana]. Espero que des lugar a otros compañeros”, agregó. Palabras que hicieron que Borjamina se pronunciase.

“¡Qué agradable escuchar todo esto antes de salir a bailar!”, exclamó molesto en redes, cuando se le enseñó el vídeo de sus compañeros criticándolo y que, sin duda, condicionaría su rendimiento sobre la pista. “Sé por lo que está pasando desde hace semanas. Aunque me perjudique, tiene mi apoyo a muerte”, agregó.

Dado el masivo apoyo del público, Boris Izaguirre invitó a sus compañeros a reflexionar sobre la manera en la que puntúan y se refieren al gallego. “Estamos muy en shock, es increíble. Evidentemente esa brecha que existe con Bruno entre jurado y público ha terminado de imponerse. Tenemos que plantearnos si hay algo que estamos haciendo mal”, reconocía el autor venezolano.