Jesé Rodríguez amenaza a un concursante de 'Supervivientes' para defender a Aurah Ruiz: "Un guantazo"

La edición 2024 de Supervivientes ha comenzado caldeada. Con la primera baja por lesión en sus primeras semanas y con Carmen Borrego convertida en plena protagonista del reality, las discusiones entre Aurah Ruiz y Gorka Ibarguren han marcado también el reality. Con la modelo nominada junto con Ángel Cristo Jr., Arantxa del Sol y Kike Calleja, la canaria ha vuelto a sufrir un enganchón con el guipuzcoano.

En la última gala, vivieron un fuerte encontronazo. Y es que Gorka verbaliza lo que muchos compañeros del concurso opinan, que la pareja de Jesé Rodríguez “no hace nada”. “¡Siempre estás igual! ¡Por encima de todos, eres la mejor, la más guapa, la princesita de la playa, venga, vete para allá solita maja!”, le exclamaba el exconcursante de El Conquistador, quien estaba visiblemente molesto, especialmente por la actitud de la modelo, quien no parecía darse por aludida.

“Te estamos haciendo la comida y llevándotelo a la boca todos los días. Mira lo que haces. ¡Nos tienes hasta aquí!”, prosiguió, Entre una serie de gritos y descalificaciones, el volumen subió demasiado de tono. “No te pases de lista porque los listos somos nosotros. ¡No haces una mierda! ¡No haces nada!”, le gritó muy molesto el entrenador personal a la modelo.

La discusión ha trascendido al programa y sus respectivos debates y resúmenes, dado el exjugador de Real Madrid defendió a su novia, aunque de forma agresiva, amenazando al guipuzcoano. “Este subnormal tiene ya sus guantazos con hora y día y no son míos”, comenzaba en su historia de Instagram, que ya ha borrado. “No hace falta que yo le dé. Te tenías que cuidar antes de entrar a algo que no eres bueno”, proseguía.

Pantallazo de la historia de Instagram de Jesé Rodríguez que ha borrado.

“Los del frente tuya me lo están diciendo. Te van a dar G”, continuaba. “A las mujeres se les respeta y se les habla bien, ¡tolete!”, finalizaba. Un mensaje que rápidamente borró, dejando sólo otro de apoyo a Aurah Ruiz, en el que no había referencia alguna al conflicto. “Vamos, bebé. Tú puedes con todo y todas. Solamente tienes que seguir como vas. Te amo”, escribía en otra historia en la misma red social.

Por otro lado, lanzó otro mensaje más conciliador en el que recogía cable. “Recuerden que me reporté por lo sucedido, no porque yo alce la voz, solo he dicho un par de frases...”, escribía. Muy seguramente, estas palabras serán comentadas en el debate de este domingo 24 de marzo.