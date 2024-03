Juan del Val lanza una crítica a los medios y a las redes por cómo se ha abordado la ausencia de Kate Middleton

Este pasado viernes 22 de marzo, Kate Middleton apareció, por fin, públicamente. A través de un vídeo facilitado por el Palacio de Kensington, la princesa de Gales anunció que padece cáncer. La esposa de Guillermo de Inglaterra ponía así fin a las conjeturas y teorías de la conspiración relacionadas con su estado de salud. Asimismo, ha podido verse la ola de apoyo que está recibiendo la nuera de Carlos III por parte de la ciudadanía británica y figuras internacionales.

Por supuesto, el tema iba a abordarse en La Roca. Ha sido en la tertulia social, a la que Nuria Roca llamada cariñosamente “la de los sofases”. Marta Critikian lanzó el tema, recordando cómo estas semanas pasadas se había estado especulando con todo lo relacionado con la princesa, especialmente tras estallar el ‘Catalina-gate’, al descubrirse que la imagen que había compartido la Casa Real británica estaba retocada digitalmente.

Entre los primeros que opinó sobre la noticia fue Juan del Val, quien consideró que el anuncio fue “impecable” y puso en cuestión cómo habían actuado los medios de comunicación y las redes sociales por haber despertado teorías conspiranoicas por lo sucedido. “No comprendo por qué comentan que él [Guillermo de Gales] tenía que estar al lado, me parece una cosa completamente absurda. Luego es verdad que buena parte de las especulaciones vinieron, en buena medida, de aquel fotomontaje”, comentaba el escritor.

“Pero, efectivamente, necesitaba tiempo, cosa que me parece muy normal, para poder explicar lo que tenía que decir. No hay que olvidar que tiene tres hijos a los que les tenía que explicar las cosas”, razonaba el autor. Nuria Roca le daba la razón, señalando que justo se había esperado a este viernes 22 de marzo para lanzar el comunicado, dado que los hijos de los príncipes de Gales comenzaban sus vacaciones de Semana Santa.

Juan del Val aprovechó también para recordar cómo desde hace un mes, se ha especulado y hecho memes y bromas con la situación de la princesa Catalina. “Esto lo decís ahora, pero hace un mes, estabais todos aquí diciendo que deberían hablar”, exclamó el escritor de Bocabesada.

Juan del Val en 'La Roca'.

“La única persona de este sofá que tenía razón, hay que reconocerlo, era Juan del Val”. Cuando todo esto empezó, fuiste el único que dijo que [los príncipes] tenían derecho a no contarlo. Los demás, incluido yo, no”, reconocía Nacho García. Aunque Berni Barrachina sí que comentó que Guillermo y Catalina debían haberlo comentado antes. “Es una persona que ha generado lo que ha generado por no contarlo. Es la princesa de Gales, no alguien cualquiera”, justificó.

Un rato después, entró en plató Pilar Vidal, quien le dio la razón a Juan del Val. Es más, defendió que el comunicado lo realizase sola. “Tenía que hacerlo sola. Todos los medios se han cebado con ella. Por eso, ella tenía que salir. Es más, son palabras que ha escrito ella misma. Está cargado de simbolismos”, reconocía la periodista.