Todo lo que se sabe (y lo que no) sobre el cáncer diagnosticado a Kate Middleton

Kate Middleton ha anunciado que padece un cáncer. Tras algo más de una semana en la que se dispararon los rumores sobre su estado de salud, la princesa de Gales ha puesto fin este viernes con un vídeo donde, sentada en un banco, explica su diagnóstico y el tratamiento al que está siendo sometida.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación detectaron que había tenido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento", explica la princesa en el video.

Pese a que Middleton ha puesto fin a algunos de los rumores y especulaciones que se ceñían sobre su figura, aún son muchas las incógnitas que rodean a su enfermedad. "Confiamos en que entendáis que, como familia, necesitamos ahora algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento", ha pedido Middleton.

¿Qué se sabe del cáncer de Kate Middleton?

La princesa de Gales, de 42 años, se sometió a una cirugía abdominal el pasado enero en Londres, pero no trascendió la causa. En el vídeo que ha publicado este viernes indicaba que en ese momento se pensó que su condición "no era cancerosa". Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación detectaron la presencia de células cancerígenas.

El Palacio de Kensington, al igual que ya hiciera Buckingham con el rey Carlos III de Inglaterra, no ha querido revelar el tipo de cáncer que padece la princesa de Gales y ha anunciado que no compartirá más información médica sobre el tipo o la etapa en la que se encuentra.

Cuando se comunicó que Middleton iba a someterse a una cirugía abdominal, Buckingham también explicó que estaría entre 10 y 14 días en la Clínica de Londres (un hospital privado en el centro de la ciudad) y que no se esperaba que regresara a sus deberes públicos hasta finales de marzo.

¿Qué pruebas se realizan para diagnosticar un cáncer?

El diagnóstico de cáncer es un proceso que consta de varias pruebas y que no es el mismo en todos los casos. En los cánceres de mama, colorrectal y de cuello uterino existen cribados poblacionales, esto es, pruebas poco invasivas que permiten detectar estos tumores antes de la aparición de síntomas.

En el resto de casos, por lo general, tras la constatación de síntomas sospechosos se suele realizar una prueba de imagen, como una radiografía o un TAC. Si se observan manchas anormales, se procede a verificar el carácter cancerígeno mediante una biopsia, esto es, la extracción y análisis de una muestra del tejido sospechoso.

¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en mujeres jóvenes?

El tumor más frecuente en mujeres jóvenes es el de mama. En Reino Unido, según datos de 2022 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, se diagnosticaron 15.263 tumores en mujeres de entre 15 y 44 años (en menores de 15 años se considera cáncer pediátrico, que tiene otras características).

El más frecuentemente diagnosticado fue el de mama, que supone el 40% de todos los tumores en dicha franja de edad. Tras ello se sitúa el melanoma (10,5%), cuello uterino (10,4%), tiroides (8,2%), colon y recto (4,9%) y ovario (2,9%).

En España, las cifras difieren en parte. De los 10.442 detectados en 2022 en mujeres de 15 a 44 años, el de mama también fue el más frecuente, suponiendo el 47% del total. Le siguió el de tiroides (14,8%), melanoma (5%), cuello uterino (4,9%) y ovario (3,4%).

En cualquier caso, según la información que ha trascendido hasta el momento y según la zona en la que la princesa sufrió la cirugía abdominal, habría que desestimar el cáncer de mama, melanoma o tiroides. Así, pese a que las posibilidades pueden ser numerosas, na intervención en dicha zona es más común en los tumores gastrointestinales o genitourinarios, que se encuentran también entre los más frecuentemente diagnosticados en esa franja de edad.

¿Qué es la "quimioterapia preventiva"?

La princesa de Gales ha informado que está tratándose con "quimioterapia preventiva". El término quimioterapia engloba una serie de tratamientos que comenzaron a usarse a mediados del s. XX y que se administran principalmente por vía intravenosa u oral, pero que no necesariamente guardan relación entre sí.

Cuando un cáncer se detecta en estadios tempranos, la opción preferida suele ser la intervención quirúrgica para extirparlo. Tras ello puede darse radioterapia en la zona donde estaba el tumor para eliminar cualquier célula cancerígena que quedara en el cuerpo.

La quimioterapia suele utilizarse en ese momento con el mismo fin: acabar con los vestigios microscópicos de células tumorales que pudieran proliferar, generando un nuevo tumor. De ahí que se pueda calificar como 'preventiva'.

En estadios más avanzados, no obstante, la quimioterapia se utiliza para controlar el tumor (y sus posibles metástasis en otras zonas del cuerpo) y evitar que siga creciendo. Además, existen otros tratamientos, como el uso de anticuerpos monoclonales y la inmunoterapia, que son más específicos y que cada vez se utilizan más en fases tempranas.

Esto es solo una visión general. Cada paciente de cáncer tiene una estrategia de tratamiento personalizada, ajustándose mejor a su situación de salud.

¿Desde cuándo se está sometiendo al tratamiento?

Otra de las grandes incógnitas que se ciñen sobre la enfermedad de la princesa de Gales es cuánto tiempo lleva sometiéndose a un tratamiento contra el cáncer. Algunos medios británicos como The Guardian apuntan que Middleton, que se encuentra en "el camino hacia la recuperación", empezó con el tratamiento de "quimioterapia preventiva" a finales de febrero.

¿Cuánto tiempo puede durar el tratamiento?

De la misma manera, también se desconoce cuánto tiempo durará este tratamiento o si deberá someterse a nuevas intervenciones quirúrgicas. "Realmente, depende del cáncer, pero los regímenes de adyuvantes son de tres a seis meses", explica Shivan Sivakumar, profesor asociado de Oncología de la Universidad de Birmingham en declaraciones a SMC UK.

Se desconoce cómo influirá el tratamiento en el desarrollo de la enfermedad. Aunque la edad puede ser un factor a tener cuenta, "en última instancia, es la biología del cáncer y la forma en que se tolera la quimioterapia lo que determina su éxito", apunta Sivakumar. "La forma en que tolera la quimioterapia una persona está determinada por su estado funcional (conocido como su estado de salud inicial). Cuanto más joven seas, más probabilidades tendrás de tolerar bien la quimioterapia", apostilla.

¿Cuál es el tiempo de recuperación?

Por el momento, es otro de los enigmas que rodean a la enfermedad de Middleton y que el palacio de Kensington no ha querido revelar. En cualquier caso, varía en función de la persona y del tipo de quimioterapia.

"Cuando finaliza un tratamiento de quimioterapia, pueden pasar algunos meses antes de que la persona recupere casi toda su fuerza. Sin embargo, los efectos secundarios pueden seguir causando problemas muchos años después si ocurre durante la niñez, por ejemplo", sostiene Bob Phillips, profesor de Oncología Pediátrica de la Universidad de York.