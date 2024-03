Juan del Val y Nuria Roca hablan sobre el negocio que les arruinó: "No se puede ser perder más dinero. Todo mal"

"La vida no acaba en la política. A los expolíticos ahora les ha dado por poner bares". Así introdujo Pablo Motos en la tertulia de los jueves de El Hormiguero con Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo uno de los temas que más se ha hablado estos días: la taberna que el exministro Pablo Iglesias en el madrileño barrio de Lavapiés.

"Ayer se quedó sin cerveza. Es una noticia que se dio por la radio", dijo riéndose el presentador. "Es un lío permanente montar un negocio", espetó Juan del Val, mientras que Motos recordó que Espinosa de los Monteros (VOX) también quiere abrir un restaurante. "Es una fantasía que tiene todo el mundo: montar un bar para hacernos ricos", aseguró el guionista.

El asunto dio pie a que los rostros del programa de Antena 3 rememoran sus negocios fallidos. Trancas y Barrancas fueron los primeros en hablar y, es que, en el pasado, Juan Ibáñez y Damián Mollá abrieron un bar junto a Marron, pero no les fue nada bien. "Dan ganas de tenerlo para emborracharse gratis, pero al final sale caro", dijo una de las hormigas con guasa.

"No te metas donde no sabes nada", aconsejó la otra ante las risas de todos. "Cualquier cosa de la que no tengas ni puta idea, no la hagas". Las hormigas después contaron que estuvieron más de un año perdiendo dinero, hasta que finalmente decidieron pasarle el negocio a una "persona que sí que sabe de hostelería", en palabras de Motos. "Los genios montaron un bar de la hostia con un menú baratísimo. Nadie entendía nada".

Fue entonces cuando el presentador pasó la patata caliente a Juan del Val y Nuria Roca. "Vosotros también montasteis una especie de Zara, ¿no?". Ambos rieron y ella al fin se arrancó: "Si no sabes, no te metas". "Lo de las hormigas fue un éxito comparado con nuestro negocio", dijo él riéndose. "Ahora, yo me vestía gratis", añadía su mujer.

"La tienda estaba llena y aún asi perdíamos dinero"

"No se puede ser más idiota ni perder más dinero. Era todo mal", prosiguió explicando que montaron una tienda en Valencia que estaba "abarratoda todo el rato". "Y ni así ganábamos dinero", espetó Nuria. "Siempre había que pagar cosas. ¿Esto cómo es? ¿Y si no hubiera gente cómo sería?", siguió diciendo el guionista. "No es que no fuera nadie. Es que estaba lleno y aún así perdíamos dinero", expresó la presentadora.

Nuria también explicó que tuvieron la "brillante idea" de ir a China a confeccionar prendas con el logotipo "porque pensábamos que todo el mundo lo querría". "Estuvimos siete u ocho años vistiendo esa ropa. Eran cajas y cajas de camisetas, sudaderas, de todo. Horrible. Horrible", continuaba contando ella. "Estamos dando un cursillo de negocio muy interesante", zanjó Motos.

No obstante, esta no ha sido la primera vez que Nuria y Juan hablan de su fracaso empresarial. Ya lo hicieron hace dos años en el programa La Roca. "A mí se me ocurrió meter todos mis ahorros en una tienda de ropa", dijo. "¿Y qué tal?", preguntó Gonzalo Miró. "Ahora la tienda no existe y mis ahorros tampoco", contestó ella. "No fue una buena gestión. Los dos nos arruinamos. De repente, los dos nos creíamos unos zares", añadió del Val.