Jorge Javier Vázquez, pletórico en 'Supervivientes' al saltarse la censura de Telecinco con 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez está pletórico. Y no sólo por rescatar sus fotografías más vergonzosas para reírse de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, sino porque el presentador está demostrando al frente de Supervivientes que es un animal escénico y que no hay nadie mejor que él para conducir los realities.

Al catalán, además, le da igual todo. No tiene prejuicios, como bien aseguraba en una de sus publicaciones de Instagram. Así lo demostró en la gala de este jueves, cuando decidió saltarse a la censura impuesta en Telecinco de no mencionar a Sálvame, el programa que pilotó durante una década.

Ocurrió durante una conexión con Honduras, después de que los habitantes de Playa Condena disputaran un juego de localización que consistía en rajar una pieza de tela con un machete. Fue entonces cuando Jorge Javier dijo: "¡Qué poca vista! Ya le podían haber dado el machete a Carmen Borrego, que ha trabajado en Sálvame!".

Inmediatamente, se escucharon varias carcajadas en plató, que empezó a aplaudir de forma espontánea. Lo mismo ocurrió con los robinsones, que rieron al entender perfectamente que Jorge Javier había infringido en directo una norma de la cadena.

La censura a Sálvame es más que evidente. Y resulta bastante ridículo, pues al final, Supervivientes está arrasando con personajes del universo del formato de La Fábrica de la Tele.

Hace unas semanas, Anabel Pantoja evitó hasta por dos veces mencionar a Sálvame. Fue cuando la sobrina de la tonadillera explicaba que el apodo de 'Potota' que tiene Carmen Borrego se lo puso Kiko Hernández en "el programa donde trabajamos".

Precisamente, el veto a Sálvame también se produjo este jueves en otro espacio de Mediaset España: Todo es mentira. En un momento dado, Susana Díaz expresó: "Pareceremos los del programa ese que no se puede nombrar". Castelo, otro que le importa todo un comino, espetó: "¿Cuál, Sálvame?".

Ángel Cristo, Jorge Javier y los cuentos chinos

Jorge Javier protagonizó otro de los momentazos de la gala, cuando aprovechó que Ángel Cristo se salvó de la expulsión para preguntarle la "curiosidad personal" de si cree que su madre, Bárbara Rey, quiere que continúe en el concurso.

"Tú sabes que yo me llevo muy bien con tu madre", le decía el catalán, a lo que el concursante respondió irónico y en clara alusión al programa que Jorge Javier presentó en otoño (y que fue cancelado a los pocos días) y que intentó fichar a la vedette: "Me han dicho que eso es un cuento chino".

Ángel, después, aseguró desconocer los deseos de su progenitora. "La verdad es que no lo sé. He venido a estar con mis compañeros, no a hablar de mi familia, aunque inevitablemente a veces se habla", dijo. El presentador cerró la conexión devolviendo el guiño: "Quiero decirte que a mí, Ángel, no hay nada que más me gane que un comentario bien colocado. En su punto y chico, con el de Cuentos chinos lo has clavado".