María Jesús Ruiz explota contra Carmen Borrego por su concurso en 'Supervivientes': "Para qué está"

Carmen Borrego sigue robándose el protagonismo de cada gala de Supervivientes. No sólo por el estreñimiento social que padece, sino porque está siendo ampliamente criticada tanto por el público como por varios colaboradores de distintos programas de Telecinco por su actitud, dado por su negativa a realizar las pruebas físicas del concurso. Entre las voces críticas ha estado María Jesús Ruiz, quien participó en la edición 2018 del reality de supervivencia.

La modelo fue como invitada a De viernes, a un debate con anteriores concursantes y familiares y defensores de los participantes de esta actual edición 2024. Por supuesto, Carmen Borrego fue uno de los temas a tratar en el debate. La hermana de Terelu Campos se ha negado a participar en tres pruebas y ha hecho amago de abandonar la isla, hasta el punto de activar el protocolo de salida, aunque finalmente no se produjo.

Entre los defensores de la colaboradora de Así es la vida estaba Rosa Benito. Ganadora de la edición de 2011, la ex de Amador Mohedano defendía que Borrego estaba realizando un buen papel en lo referente a que está dejando “momentazo” al reality, sabiendo dar juego. En esto, la madre de Chayo Mohedano ha sido minoría, dado que buena parte de los tertulianos del magacín nocturno tenían una opinión muy distinta, entre ellos destacando María Jesús Ruiz.

La ganadora de la primera edición de GH Dúo, fue una de las más beligerantes contra la tía de Alejandra Rubio. “No tengo nada en contra de ella como persona, pero no me gustaría tenerla como compañera en Supervivientes porque es un lastre para el equipo”, dijo rotundamente la de Andújar, para después ir a degüello verbalmente a por la concursante.

'De viernes'.

“¡Es antisuperviviente! No colabora, no coge leña, no cocina, no vigila el fuego. ¡Esta señora para qué está en Supervivientes!”, dijo con un tono más alto. Dado el volumen de las declaraciones de la modelo, José Antonio León, antiguo reportero de Sálvame y actual colaborador de De viernes, defendió a la hermana de Terelu Campos. “En el reality, y todos lo sabéis, hay concursantes de distintos perfiles. Carmen aporta otro tipo de cosa”, señalaba.

Ahora bien, León dio una de cal y otra de arena, dado que sí lanzó un comentario crítico sobre el concurso de Borrego. Ahora bien, no relacionado con las pruebas. “Creo que se está equivocando cuando se mete con Arantxa [del Sol] y le dice que es 'de alta sociedad'. Yo creo que eso es un complejo de inferioridad de Carmen, que tendrá que mirar, ya que Arantxa está en las mismas condiciones y sin consentírsele tanto como se le está consintiendo a Carmen”, argumentaba.