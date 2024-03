Belinda Washington: "No sabemos cómo moriremos y yo le pido al universo que sea rapidito"

No puedo decir mucho… Soy la mejor amiga de Nicole [Belén Rueda], con un pasado parisino sustancioso. Somos uña y carne, hermanas de corazón. Soy su toma de tierra. Me encanta su nombre, que es Renata, que significa renacer, que yo me fijo en esas cositas. Y que me hayan dado esta oportunidad es una pasada. Ha sido un gran viaje. No tengo palabras para definir a Belén, a Hiba también, pero Belén, que mi conexión mayor ha sido con ella…

Nunca. Ni con Dani Écija, y nos conocemos de pasillos de televisiones de hace tiempo. Cuando me llegó el casting, me dijeron que les había encantado, pero ya cuando me confirmaron que me habían cogido, me tenía que ir luego a trabajar a una cadena donde estaba haciendo una cosa este verano, me puse a llorar y me tuve que controlar, porque tenía que estar callada hasta que esto saliera.