La nueva vida de Hiba Abouk en Madrid: "Eva & Nicole' me ha salvado la vida, soy más fuerte de lo que pensaba"

Claro que he cambiado. Tampoco es que me fuera de la profesión, entre mi primer hijo y el segundo hice la serie Madres, el corto Manos libres y una serie en Francia. Este es mi primer 'prota' con los niños criados. Disfruto mucho más la vida desde que soy madre, mis hijos son una motivación en mi día a día, porque es luchar por mí y luchar por ellos.

Interpretar un 'prota' siendo madre te hace sentirte una mujer súper poderosa porque es muy difícil, son muchos días de rodaje y no me gusta tener que irme a trabajar y dejarlos. Quiero seguir trabajando, tengo otro proyecto a finales de año y tengo muchas ganas de hacer teatro, lo que me daría estabilidad para estar con los peques. Es un 'comeback' por todo lo alto.